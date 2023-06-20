Массовая драка в Милане: 60 ромов подрались за парковочное место, — СМИ (фото)

Семь человек получили ранения в Милане. Чрезвычайно жестокий инцидент удалось погасить только после вмешательства 50 карабинеров, в том числе спецназа.

Скандал начался вечером, 19 июня, в 18.45, после того, как человек припарковал свою машину на румынских номерах перед домом на виа Эмилио Фаа ди Бруно, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

В драке участвовали 60 человек, в том числе женщины и дети. По данным издания, все они принадлежат к двум враждующим кланам ромов. Участники драки били друг друга палками, камнями, пустыми бутылками и ножами. Один мужчина получил ножевые ранения в грудь и спину и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Еще 6 человек, в том числе 51-летняя женщина и 13-летний мальчик, также получили ранения, но их состояние нетяжелое.

Фото с места происшествия Фото: corriere.it

Фото с места происшествия Фото: corriere.it

Хаос продолжался несколько минут, было много звонков по номеру 112.

В инцидент вмешались карабинеры — около пятидесяти солдат, включая спецназ. Улица, на которой произошла драка, была перекрыта для автомобильного и пешеходного движения.

Ситуация нормализовалась через несколько минут и карабинеры начали допрашивать свидетелей.

1 июня сообщалось о том, что флаг Украины, из-за которого произошла драка в Турции, выставили на аукцион. Как отмечают в СБУ, украинский депутат Александр Мариковский буквально "отбил" государственный символ у россиян в Анкаре.

Ранее, 10 мая, Фокус писал о том, что в Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками. Конфликт, по информации журналистов, произошел между отдыхающими на местном пляже. Одного пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали, а в полицию доставили пятерых человек.