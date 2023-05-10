Дошло до поножовщины: в Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками (фото)

Конфликт, по информации журналистов, произошел между отдыхающими на местном пляже. Одного пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали, а в полицию доставили пятерых человек.

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На варшавском пляже Понятувка произошла массовая пьяная драка между гражданами Украины и Польши. Об этом пишет польское издание Warszawa сегодня, 10 мая.

В полиции сообщили, что задержали нескольких участников драки, но детали не уточнили.

"Мы задержали пятерых человек. Детали происшествия обнародуют позже, после их выяснения", — сообщила представительница местной полиции Йоанна Венгжиняк.

В полиции сообщили, что задержали нескольких участников драки

На национальности нарушителей акцентировать тоже не стали, пообещав предоставить больше информации позже.

Между тем, местные журналисты узнали, что стычка возникла между двумя группами отдыхающих на пляже – поляками и украинцами.

"Между группой поляков и украинцев произошла драка. Один человек получил два ножевых ранения, в полицию попали пять человек. Пострадавшего с двумя колото-резаными ранениями и еще двух человек с незначительными травмами лица и тела доставили в больницу", – сообщило подробности инцидента издание.

Напомним, 28 апреля в Польше поезд сбил насмерть 18-летнего украинца. Парень косил траву возле железнодорожного пути.

В Кракове утром 13 апреля гражданин Украины устроил акт самосожжения. Он пришел в здание Генерального консульства Украины и пытался свести счеты с жизнью.

Согласно последним данным от марта 2023 года, спустя более чем год полномасштабного вторжения РФ в Украину, статусом временной защиты в странах ЕС пользуются 4 млн украинских беженцев.