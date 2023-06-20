"Вновь путешественники во времени": мумия была найдена обутой в кроссовки Adidas (фото)

Археологи обнаружили частичные останки женщины, которая, как считается, умерла около 1 500 лет назад. Однако споры вызвали не тело, одежда или другие предметы, а очень знакомая нам обувь.

В 2016 году в монгольской пещере в глубине Алтайских гор были найдены мумифицированные останки женщины. Историки и теоретики заговора о путешествиях во времени считали, что мумия возрастом 1 500 лет, была обута в кроссовки "Adidas". Об этом пишет Daily Star.

Пещера находилась на высоте около 2 800 метров над уровнем моря, и останки очень хорошо сохранились, вместе с железным чайником, глиняной вазой и миской. Большая высота над уровнем моря и морской воздух помогли сохранить тело, утверждают в Центре культурного наследия Монголии.

Однако споры вызвали не тело, одежда или другие предметы, а очень знакомая обувь. Многие быстро заметили, что они похожи на классическую пару белых кроссовок Adidas с красными и черными полосками из линейки ботинок для сноубордистов.

Позже выяснилось, что тело принадлежало тюркской швее, которая сама сшила обувь примерно в 900 году Фото: The Mongolian Observer

"Вновь путешественники во времени, они могли бы предотвращать катастрофы и все такое, но нет, они учат фараонов, как делать кроссовки Adidas. Что дальше? Научим их делать сумки Gucchi?", — написал один человек на Reddit.

Позже выяснилось, что тело принадлежало тюркской швее, которая сама сшила обувь примерно в 900 году.

"Обувь из-за полосок, когда о находке стало известно, окрестили похожей на кроссовки Adidas. В этом смысле они представляют собой интересный объект изучения для этнографов, особенно из-за очень современный стиль", — сказал Галбадрах Энхбат, директор центра культурного наследия.

Издание отмечает, что эксперты установили, что женщина умерла от удара по черепу.

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