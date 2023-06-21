Хотел узнать "грехи": в США ресторан нанял фальшивого священника для персонала

Владелец заведения Taqueria Garibaldi организовал в рабочее время "исповеди" чтобы узнать, как сотрудники работают и не имеют ли "плохих намерений" по отношению к своему работодателю.

В США сеть ресторанов Taqueria Garibaldi должна выплатить работникам 140 000 долларов из-за задолженности по заработной плате. В эту сумму также входит компенсация за привлечение фальшивого священника для получения признаний в "грехах" рабочих, пишет CNN.

Сообщается, что владелец заведений в северной Калифорнии Че Гарибальди нанял подставного священнослужителя с целью "извлекать грехи" сотрудников в рабочее время. "Священник" спрашивал людей, об опозданиях на работу, краже денег из кассы и "плохих намерениях" по отношению к своему работодателю.

"Сотрудник Taqueria Garibaldi под присягой объяснил, как ресторан предложил предполагаемому священнику выслушать их "грехи" на рабочем месте", — сказал региональный солиситор труда Марк Пилотин.

В католической епархии Сакраменто заявили, что между ними и фальшивым священником нет никакой связи, добавив, что не знают, кем был тот человек.

В итоге Гарибальди и трех других владельцев обязали выплатить 140 000 долларов 35 сотрудникам в качестве задолженности по заплате и возмещения ущерба, а также заплатить 5000 долларов административного штрафа.

"Подлые попытки этого работодателя отомстить работникам были направлены на то, чтобы заставить рабочих замолчать, воспрепятствовать расследованию и воспрепятствовать взысканию невыплаченной заработной платы", — заключил Пилотин.

Ранее мы также сообщали, что в Китае мужчина с фамилией Лю остался удивлен после того, как женщина Чжан на свидание вслепую в ресторане привела 23 родственника. Спросив о стоимости, Лю был поражен, узнав, что общий счет за ужин составил почти 20 000 юаней.

Еще мы писали о том, как в Луисвилле, штат Кентукки (США), два 10-летних ребенка иногда работали до двух часов ночи и почти никогда не получали зарплату в ресторане быстрого питания McDonald's. Дети готовили и раздавали заказы на еду, убирали ресторан, работали у окна "drive-thru" и обслуживали кассу.