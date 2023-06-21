Кислорода оставалось на 12 минут: мужчина прожил 84 часа под водой в стальном шаре

Роджер Маллинсон провел мучительные три дня в ловушке под водой, прежде чем его вовремя нашли. Мужчина надеется, что экипаж подводной лодки "Титаник" вернется живым.

85-летний бывший инженер Британского Королевского флота Роджер Маллинсон, переживший 84 часа пребывания под водой в почти 2-метровом стальном шаре, верит в то что пропавшая рядом с "Титаником" подводная лодка будет найдена. Об этом пишет The Mirror.

Субмарина OceanGate Explorations пропала вблизи обломков корабля в воскресенье вечером (18 июня). В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, но экипаж из пяти человек, включая трех британских граждан и пакистанского бизнесмена, до сих пор не найден.

Спустя более чем 48 часов после пропажи и с потенциальным запасом кислорода менее чем на 40 часов, экипаж находится в ужасной ситуации.

Бывший инженер Королевского флота Роджер Маллинсон, рассказал как однажды оказался в похожей ловушке. Мужчина находился внутри стального шара на глубине 488 метра под водой. К тому времени, когда его нашли, у него оставалось всего 12 минут кислорода.

Британец был на борту подводной лодки Pisces III, которая пропала без вести у берегов Ирландии в Кельтском море в 1973 году. Вместе с ним был подводник Роджер Чепмен. У них с собой был только один бутерброд с сыром и чатни, а также банка лимонада.

Роджер Чепмен и Роджер Маллинсон были спасены из крошечного судна Фото: Shutterstock

Пройдя через подобный опыт, он обратился с посланием надежды к экипажу судна OceanGate Explorations, оказавшемуся в ловушке.

"Надежда есть всегда. Удивительно, что может произойти. Им нужно сохранять тепло, чтобы не замерзнуть, и беречь кислород. После того, что мы пережили, всегда есть надежда. Я представляю, что они будут бить молотком по корпусу судна, чтобы, если поблизости кто-то есть, они могли это услышать. Однако их могло отнести течением чертовски далеко", — рассказал бывший инженер The Mirror.

Ранее Фокус писал, что один из членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь. Береговая охрана США подтвердила, что на борту пропавшей субмарины находятся пять человек. Вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.

Также сообщалось, что на борту пропавшей субмарины был один из богатейших людей Пакистана. Субмарина OceanGate Expeditions пропала накануне в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд, где на глубине 3800 метров лежат останки "Титаника". На борту находятся пять человек: капитан, ученый и три туриста.