Лом, кувалда и пила: исследователи пытались взломать загадочный сейф, выброшенный на пляж

Джейс Таннелл погрузил сейф в кузов пикапа и нанял помощников, которые около часа пытались взломать металлический ящик, используя ломы, кувалду и шлифовальную машинку.

В США исследователи, документирующие жизнь животных на побережье Техасского залива, поделились видеозаписью необычной находки: сейфа, выброшенного на берег. Об этом пишет UPI.

Сотрудники заповедника Мишн-Арансас при Институте морских наук Техасского университета, которые известны своими странными находками на пляже, включая серию жутких кукол, разместили на YouTube новое видео. В ролике Джейс Таннелл, директор заповедника, исследует сейф, выброшенный на песок.

"Мечта каждого — найти на пляже мешок с деньгами, но мы нашли нечто лучшее… сейф", — говорится в описании к видео.

Таннелл погрузил сейф в кузов пикапа и нанял помощников, которые около часа пытались взломать металлический ящик, используя ломы, кувалду и шлифовальную машинку.

Команде удалось открыть сейф, и они обнаружили, что в нем находится только пакет силикагеля Фото: UPI

В конце концов, команде удалось открыть сейф, и они обнаружили, что в нем находится только пакет силикагеля.

"Силикагель, что? Мы богаты", — пошутил Таннелл в видеоролике.

Основное применение силикагели находят при осушке различных газов — воздуха, углекислого газа, водорода, кислорода, азота, хлора и других промышленных газов (например, в осушителях сжатого воздуха).

По словам Таннелла, на сейфе не было никаких пометок или надписей, которые могли бы подсказать, откуда он взялся. Количество водорослей на внешней стороне указывает на то, что сейф некоторое время находился в воде, прежде чем его вымыло.

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