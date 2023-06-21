Тиктокер из Китая с помощью дипфейка выдавал себя за "кадыровца", чтобы продать товары из РФ (фото)

Тиктокер хвастался, что принимал участие в операциях по захвату территории Украины и воевал против американских пехотинцев.

TikTok-пользователь из Китая притворился спецназовцем ВС РФ. Он рассказывал подписчикам о своих "подвигах", а между тем "впаривал" им сухое молоко и мед из России. Историю разоблачения китайского тиктокера рассказывает Business Insider.

Так, несколько месяцев подряд пользователь китайской версии ТикТока — Douyin под ником Баоэр Кечати утверждал, что является чеченским солдатом, воюющим на передовой в Украине. Он также рассказывал подписчикам, что в свое время победил американских морских пехотинцев, а у одного из них отобрал пистолет M1911.

На аккаунт "русского воина" подписалось около 400 000 пользователей.

Тиктокер появлялся на видео в камуфляже на фоне разных локаций и хвастался, как захватывал территорию Украины.

Пользователи мультимедийной платформы заметили, что лицо тиктокера иногда искажалось и пришли к выводу, что тот подрисовывал себя, используя технологию дипфейка. Подобные проблемы были и с голосом.

Количество подписчиков у тиктокера существенно возрастало. С ростом популярности аккаунта пользователи Douyin заметили, что IP-адрес "спецназначения" из Чечни – провинция Хэнань в Китае.

Блогера в конце концов разоблачили, а его аккаунт заблокировали. Оказалось, что Кечати параллельно со своими геройскими историями продавал через свой интернет-магазин продукты, импортируемые из РФ.

Напомним, что под Бахмутом бойцы терробороны бойцы притворились россиянами и хитростью набрали в плен кафиров. Украинские защитники придумали легенду и разыграли ее перед оккупантами. В результате обменный фонд Украины пополнился четырьмя российскими воинами.

ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ получили распоряжение в случае "косяков" с гражданскими притворяться бойцами ПИК "Вагнер ", чтобы избежать ответственности.