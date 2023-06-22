"Симпсоны" могли предсказать катастрофу подлодки возле "Титаника", — СМИ (видео)

Поклонники анимационного сериала "Симпсоны" вспомнили похожую историю, описанную в 17-м сезоне. По сюжету отец семейства Гомер, спустившись на батискафе на дно океана в поисках затерянных сокровищ, не может выбраться. Кислород заканчивается, он теряет дыхание.

Сценаристы "Симпсонов", возможно, предсказали очередное реальное событие. В этот раз речь идет о пропавшей подлодке, которая везла туристов на место кораблекрушения "Титаника". Такое допущение сделали пользователи Twitter.

Подлодка "Титан" пропала с радаров в прошлое воскресенье, 18 июня, на ее борту находилось пять человек. Теперь спасательные команды со всего мира пытаются спасти пассажиров и опасаются за их судьбу.

Запаса кислорода на подводном аппарате "Титан" хватит, скорее всего, до четверга, 22 июня.

Некоторые поклонники анимационного сериала "Симпсоны" вспомнили похожую историю, описанную в 17-м сезоне 2006 года. В десятом эпизоде глава семейства Гомер отправляется в путешествие с мужчиной, которого считает своим биологическим отцом — Мейсоном Фэрбенксом. Они отплывают на корабле и узнают о затерянных сокровищах на затонувшем судне Piso Mojado.

В конечном итоге Мэйсон и Гомер решаются опуститься на глубину океана в индивидуальных средствах погружения, чтобы найти сокровища. Все сопровождается хаосом — Гомер застревает в корале и теряет дыхание. Кислород на исходе.

В мультфильме злоключения героя закончилось через три дня, когда он проснулся на больничной койке.

Хотя такое предсказание героев американского мультипликатора Мэтта Грейнинга назвать уж очень точным, все же некоторые фанаты считают, что описанная сюжетная линия очень близка к тому, что случилось с "Титаном".

Предсказание "Симпсонов" из 10 эпизода 17 сезон Предсказание "Симпсонов" из 10 эпизода 17 сезон Предсказание "Симпсонов" из 10 эпизода 17 сезон Предсказание "Симпсонов" из 10 эпизода 17 сезон

"Не могу поверить: "Симпсоны" предсказали случившееся с субмариной, которая плыла к "Титанику", — написал один из пользователей.

Другой выложил видео эпизода в TikTok, в котором все же есть неожиданное сходство, с тем, что случилось с подводным аппаратом в реальной жизни.

В числе других предсказаний Симпсонов, которые сбылись:

президентство Дональда Трампа;

слияние Disney и Fox;

шумиха вокруг статуи "Давида" Микеланджело;

и появление "шершней-убийц".

Напомним, в Неваде наблюдается нашествие мормонских "сверчков-каннибалов", насекомые, которые пожирают в том числе и друг друга, заполонили дороги штата. Водители говорят, что приходится ехать будто по разлитому маслу.

Также сообщалось, что в том случае, если Трамп выиграет следующие президентские выборы в США, суверенитет Украины больше не будет приоритетен для Белого дома. Такую оценку дали журналисты Sky News 20 июня.