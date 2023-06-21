Воздуха осталось на 40 часов: выявлены подводные шумы после пропажи батискафа возле "Титаника"

Субмарина "Titan" доставляла богачей на руины круизного лайнера, затонувшего в 1912 году. Подразделения Береговой охраны США проверили почти 26 тысяч квадратных километров дна.

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Канадский самолет Р-3 выявил подводные шумы в районе поисков пропавшего в Атлантическом океане батискафа OceanGate Explorations "Titan". Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Северо-восточного подразделения Береговой охраны США.

"В результате операции были обнаружены подводные шумы, специалисты пытаются выяснить их происхождение. Поиски телеуправляемым подводным аппаратом пока дали отрицательные результаты, но они продолжаются", — рассказали в службе Береговой охраны.

Данные с самолета P-3 передали экспертам ВМС США для дальнейшего анализа, сказано в публикации.

В пресс-релизе Береговой охраны США от 20 июня говорится, что специалисты обследовали в общей сложности 26 тысяч квадратных километров дна. Исследовательское судно Deep Energy прибыло на место происшествия около 7 утра и начало работу с дистанционно управляемым аппаратом (ROV).

"Это сложная поисковая работа, для которой требуется несколько агентств с экспертными знаниями и спецоборудование", — сказал координатор реагирования из первого округа Береговой охраны, капитан Джейми Фредерик.

У пяти членов экипажа судна OceanGate Expeditions осталось кислорода всего на 40 часов, сказал представитель береговой охраны США Джейми Фредерик британскому таблоиду Daily Mail.

Напомним, что на субмарине "Titan" находился один из богатейших людей Пакистана — 48-летний житель Великобритании Шахзада Давуд. Вместе с ним был его 19-летний сын Сулейман.

Фокус также писал, что батискаф "Titan" доставлял туристов к затонувшему в апреле 1912 года круизному лайнеру "Титаник". Участие в такой экспедиции стоило 250 тысяч долларов.