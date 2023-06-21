Повітря залишилося на 40 годин: виявлено підводні шуми після зникнення батискафу біля "Титаніка"

Субмарина "Titan" доставляла багатіїв на руїни круїзного лайнера, який затонув у 1912 році. Підрозділи Берегової охорони США перевірили майже 26 тисяч квадратних кілометрів дна.

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Канадський літак Р-3 виявив підводні шуми в районі пошуків зниклого в Атлантичному океані батискафа OceanGate Explorations "Titan". Про це повідомила в Twitter пресслужба Північно-східного підрозділу Берегової охорони США.

"В результаті операції було виявлено підводні шуми, фахівці намагаються з'ясувати їхнє походження. Пошуки телекерованим підводним апаратом поки що дали негативні результати, але вони продовжуються", — розповіли у службі Берегової охорони.

Дані з літака P-3 передали експертам ВМС США для подальшого аналізу, йдеться в публікації.

У пресрелізі Берегової охорони США від 20 червня йдеться, що фахівці обстежили загалом 26 тисяч квадратних кілометрів дна. Дослідницьке судно Deep Energy прибуло на місце події близько 7 ранку і розпочало роботу з дистанційно керованим апаратом (ROV).

"Це складна пошукова робота, для якої потрібні кілька агентств з експертними знаннями та спецобладнання", — сказав координатор реагування з першого округу Берегової охорони, капітан Джеймі Фредерік.

У п'яти членів екіпажу судна OceanGate Expeditions залишилося кисню лише на 40 годин, сказав представник берегової охорони США Джеймі Фредерік британському таблоїду Daily Mail.

Нагадаємо, що на субмарині "Titan" знаходився один із найбагатших людей Пакистану — 48-річний житель Великобританії Шахзада Давуд. Разом із ним був його 19-річний син Сулейман.

Фокус також писав, що батискаф "Titan" доставляв туристів до круїзного лайнера "Титанік", що затонув у квітні 1912 року. Участь у такій експедиції коштувала 250 тисяч доларів.