"Настоящее колдовство": "странный" австралийский мост поразил людей по всему миру (фото)

Кадры на фото смутили людей по всему миру, собрав тысячи комментариев всего за несколько дней. На снимке мост выглядит деформированным и страшным.

В Австралии Венди Мартин сделала фотографию одного из мостов, которая стала вирусной в социальных сетях и шокировала людей по всему миру. Об этом пишет New York Post.

Женщина собиралась пересечь мост Gateway в Брисбене. Снимок, сделанный с пассажирского сидения автомобиля был опубликован в группе Facebook "View from YOUR window".

Кадры на фото смутили людей по всему миру, собрав тысячи комментариев всего за несколько дней. На снимке мост выглядит деформированным. Иностранцы назвали его "странным", "жутким", "глюком" и даже "настоящим колдовством".

"У меня были кошмары, которые начинались подобным образом", — написала одна женщина.

Местные жители сообщили, что на самом деле мост не такой уж страшный Фото: New York Post

Жительница Голд-Коста, которая сделала этот снимок, Венди Мартин, сказала, что тоже была удивлена тем, как выглядит фотография. По ее словам, она просто пыталась запечатлеть закат на свой iPhone и поймала странный ракурс, который, как она уверяет, не был отредактирован.

Местные жители сообщили шокированным пользователям Facebook, что на самом деле мост не такой уж страшный и впечатляющий. Многие шутили, что плата за проезд — это самая шокирующая часть моста.

Издание отмечается, оригинальный мост был открыт в 1986 году, а дублирующий — в 2010 году. Официально они известны как мосты сэра Лео Хильшера на автомагистрали Gateway. В самой высокой точке над рекой Брисбен мосты возвышаются на 64,5 метра. Пункт взимания платы в Мурарри, расположенный непосредственно к югу от мостов Сэра Лео Хайелшера, взимает с обычного автомобиля 3,43 доллара.

"Единственное беспокойство, которое должны испытывать люди из-за этого моста, — это цена за проезд по нему. Вот это кошмар!" — написал один человек.

Ранее Фокус писал, что исследователи пытались взломать загадочный сейф, выброшенный на пляж. Джейс Таннелл погрузил металлический ящик в кузов пикапа и нанял помощников, которые около часа пытались взломать металлический ящик, используя ломы, кувалду и шлифовальную машинку.

Также сообщалось, что женщина спустя 20 лет нашла "умную" записку. Послание была написана 21 декабря 1997 года человеком по имени Джон. Записка вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.