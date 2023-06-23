Десятки тысяч украинцев в Чехии будут искать новое жилье: причины

От 38 000 до 50 000 украинских беженцев будут вынуждены переезжать из Чехии в связи с изменением условий размещения.

С 1 июля в Чехии вступят в силу новые правила оплаты жилья для беженцев из Украины, которые могут привести к массовому переезду украинцев. По оценкам Министерства труда, проблема поиска нового жилья может затронуть до 50 тысяч человек. Об этом сообщает местное издание seznamzpravy.cz.

Министерство труда Чехии провело анализ возможных последствий после 1 июля в связи с изменением условий размещения военных беженцев из Украины. В своем документе ведомство предупреждает о возможной внутренней миграции и риске, что десятки тысяч людей могут лишиться временного жилья.

В свете введения новых правил, Министерство труда рекомендует на протяжении ближайших двух недель мобилизовать ресурсы для размещения в кризисных ситуациях и, по возможности, рассмотреть расширение транспортных возможностей для тех, кто желает вернуться в Украину.

"Есть угроза массовой нехватки жилья, переезда беженцев без жилья в центры, особенно Прагу, массовый отъезд обратно в Украину. Последствия ситуации могут взять на себя муниципалитеты", – отмечается в документе для рассмотрения на заседании правительства.

Предполагается, что от 38 000 до 50 000 украинских беженцев будут вынуждены переезжать в связи с изменением условий размещения.

"Не все смогут найти новое жилье, в том числе и потому, что рынок жилья зачастую полностью переполнен: предложений мало, арендная плата очень высокая для беженцев. При этом часть доходов беженцев от пособия уменьшится", – описывается в документе суть проблемы.

Фокус изучал, как ухудшение демографической ситуации в Украине из-за выезда миллионов украинцев за границу будет влиять на экономику, пенсионную систему и рынок труда.