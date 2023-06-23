На танках и в касках: МИД РФ потроллил британских политиков: Джонсона, Трасс и Уоллеса (фото)

Представители РФ опубликовали фото британских политиков — помимо министра обороны, еще и бывших премьеров, Лиз Трасс и Бориса Джонсона. Все трое были изображены в касках и на танках — это якобы "не лучший способ продвинуться по карьерной лестнице".

Дипломаты из российского посольства в Лондоне опубликовали пост, очевидно, призванный высмеять министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Фото главы Минобороны дополняют изображения бывших премьер-министров — Лиз Трасс и Бориса Джонсона — все трое в касках и на танках. Публикация появилась в Twitter Russian Embassy UK.

"Похоже, что поездки на танках не лучший способ продвинуться по карьерной лестнице", — так подписали свой пост российские дипломаты.

Чем известны Лиз Трасс и Борис Джонсон?

Лиз Трасс находилась на должности премьер-министра Великобритании сравнительно недолго — 49 дней, с 6 сентября по 25 октября 2022 года. У Лиз Трасс финансовое образование, до своей политической карьеры она работала в транснациональных компаниях Shell и Cable & Wireless.

Лиз Трасс

В свою очередь, Борис Джонсон занимал пост британского премьера с 2019 по 2022 гг., а конце 80-х – начале 90-х был автором изданий The Times и The Daily Telegraph.

Борис Джонсон

Начало его журналистской карьеры ознаменовалось скандалом из-за статьи для The Times, посвященной археологической находке во дворце короля Эдуарда II. Поводом послужила выдуманная цитата, которую Джонсон приписал историку Колину Лукасу, своему крестному отцу. Когда подлог выяснился, редактору Чарльзу Уилсону ничего не оставалось, как уволить будущего премьера.

В дальнейшем Джонсон устроился в издании The Daily Telegraph, одном из лидеров британского медиарынка. Его публикации отличались ярким литературным стилем и пестрили старомодными английскими выражениями. В своих статьях он часто обращался к читателям "мои друзья".

В 1989 году он перевелся в брюссельское бюро издания, где освещал деятельность Еврокомиссии и зарекомендовал себя как евроскептик.

В своих статьях Борис Джонсон тиражировал евромифы, например о намерении запретить в ЕС коктейли с креветками

Его публикации были посвящены евромифам. Например о том, что в ЕС будто бы хотят запретить коктейли из креветок и британские сосиски или же стандартизировать средства контрацепции из-за того, что у итальянцев детородные органы небольшого размера.

Напомним, что Борис Джонсон заявил, что война в Украине не началась бы, если бы Владимир Путин был женщиной.

За насмешки над российским президентом Москва вручила послу Британии ноту протеста. В июне прошлого года на встрече с зарубежными коллегами Джонсон предложил проводить совещание без пиджаков с отсылкой к известным фото, на которых глава Кремля позирует с оголенным торсом и на лошади.

Также сообщалось, что СМИ 16 июня сообщали о том, что британский политик и журналист Борис Джонсон поступил на новую должность. Ему предложили вести колонку для таблоида The Daily Mail.