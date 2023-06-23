"Мир не стал лучше": мужчина нашел записку для потомков, которая была спрятана почти 50 лет

Мужчина обратился к социальным сетям, чтобы поделиться своей необычной находкой, которую он обнаружил вскоре после переезда в новый дом. Послание с пожеланием на будущее заставило людей грустить.

Мужчина нашел "душераздирающую" записку, спрятанную от посторонних глаз почти на 50 лет. Он рассказал, как наткнулся на старую газету, спрятанную в его новом доме, когда осматривал его после переезда. Об этом пишет The Mirror.

На первый взгляд он не придал этому большого значения, но потом увидел записку Дэвида и Гарольда, написанную в верхней части одной из страниц.

"Эта бумага была помещена сюда Дэвидом Фичвогтом и Гарольдом Ремпертом 23 февраля 1974 года. Надеюсь, мир станет лучше, когда вы найдете это", — написал мужчина, поделившись своей находкой на Reddit.

Копия газеты Washington Star News стоимостью 15 центов сообщает: "FEO взвешивает импорт бензина по 75 центов за галлон", предупреждая читателей о нехватке поставок. Однако это не было главной темой в тот день 1974 года, поскольку перестрелка в аэропорту Балтимор-Вашингтон также попала на первую полосу. Хотя пользователи Reddit оценили оптимизм Дэвида и Гарольда в отношении будущего, многие утверждают, что сейчас "хуже, чем в 70-е годы".

"Круто, хотя и грустно от того, что мир не стал лучше", — написал один из пользователей форума.

В то время как большинство пользователей поделились своим изумлением по поводу находки, другие решили, что идея с запиской для будущего поколения весьма интересная.

"Это вдохновляет меня пойти и оставить одну из таких", — написал один из пользователей.

Ранее Фокус писал, что женщина нашла жуткую записку в кармане своего нового пиджака. Порой бывшие владельцы забывают в своей одежде какие-то сентиментальные предметы, деньги или украшения. Однако на этот раз Джоан сообщила о находке, которая действительно вызывает тревогу.

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.