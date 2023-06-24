Самолет Лукашенко вылетел из Беларуси в курортный город Турции, — Radarbox

Самолет Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ вылетел ночью из Минска в 00:01 и приземлился в турецком Бодруме в 05:15.

Бизнес-джет белорусского политика Александра Лукашенко вылетел из Минска и направился в сторону Турции. Согласно данным компании по отслеживанию рейсов Radarbox, самолет приземлился утром 24 июня в турецком городе Бодрум.

Как сообщают обозреватели "Зеркало недели", бизнес-джет Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ принадлежит семье Лукашенко. Он вылетел из Минска в 00:01 и приземлился в турецком Бодруме в 05:15. При этом при входе в воздушное пространство РФ, самолет выключил транспондеры и включил их только в небе над Калмыкией.

Находится ли Лукашенко или члены его семьи на борту самолета пока неизвестно. Также на момент публикации официальные белорусские СМИ пока не прокомментировали событие.

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