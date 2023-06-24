Повсюду летали вещи: внезапный шторм "разорвал" круизный лайнер (видео)

Женщина с коляской и ребенком на руках едва избежала столкновения с летящим предметом. Другая пассажирка, Дженнифер Стэнсил, показала в социальных сетях, как бушевала непогода.

Внезапный шторм во Флориде (США) заставил пассажиров круизного лайнера "Independence of the Seas" компании Royal Caribbean бежать в укрытие на прошлой неделе, когда они поднимались на борт в порте Канаверал на мысе Канаверал. Об этом пишет Miami Herald.

На видеозаписях видно, как ураганный ветер пронесся по зоне бассейна, подбросив в воздух шезлонги и зонтики, а на палубу посыпались обломки. Испуганные люди пытали найти укрытие, некоторые не могли даже устоять на ногах.

Одна женщина, которая тащила коляску, едва избежала столкновения с летящим предметом, когда она с ребенком на руках отпрыгнула в сторону.

"О нет! Осторожно!" — кричит кто-то за кадром.

Пассажирка Дженнифер Стэнсил выложила сразу два видео в соцсетях.

"Это было просто безумие. Это было похоже на сцену из фильма "Твистер", который был снят в 1996 году и рассказывал о погоне за торнадо", — сказала американка.

Примерно через четыре минуты после начала шторма ветер утих, дождь прекратился, и небо прояснилось.

Сотрудники круизной компании рассказали об этой пугающей ситуации.

"В пятницу, 16 июня, во время отплытия из порта Канаверал, Independence of the Seas столкнулся с внезапным порывом сильного ветра. Это продолжалось недолго, и серьезных травм среди наших гостей или членов экипажа не было", — говорится в заявлении.

Корабль продолжил свой регулярный маршрут, прибыв в субботу утром на Perfect Day в Коко-Кей на Багамах.

Издание отмечает, что внезапные, кратковременные штормы, характеризующиеся проливными дождями и сильными ветрами, не редкость в летнее время в Солнечном штате.

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