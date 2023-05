Продала квартиру с мебелью: женщина требует возврата денег за трехлетний "круиз мечты"

Кимберли Ариззи продала одежду, мебель и свои телевизоры за тысячи долларов, готовясь к круизу своей мечты. Женщина недавно вышла на пенсию и продала свою квартиру, переехав в трейлер в парке.

Клиенты, потратившие тысячи долларов на трехлетний круиз, который должен был охватить все континенты, требуют вернуть им деньги после того, как возникли проблемы с учредителями круизной компании. Об этом пишет The Insider.

Первый в своем роде круиз MV Gemini Cruise, анонсированный в конце февраля, должен был стартовать из Стамбула в ноябре 2023 года, с планами посетить все семь континентов и 135 стран. В настоящее время компания столкнулась с проблемами в управлении, из-за которых клиенты опасаются подниматься на борт.

Круиз MV Gemini был организован компанией Miray Cruises и ее дочерней компанией Life at Sea Cruises. Однако в этом месяце связи между Life at Sea и Miray по проекту были разорваны, сообщает CNN со ссылкой на бывшего управляющего директора Life at Sea Cruises.

В пресс-релизе от 10 марта Miray Cruises упомянула, что корабль будет "капитально отремонтирован" в преддверии поездки, до которой осталось несколько месяцев.

Кимберли Ариззи была одной из первых, кто зарегистрировался в марте, и в то время отправила предоплату за круиз в размере 5 000 долларов, напрямую связавшись с отделом продаж Life at Sea. Но неопределенность относительно корабля и кадровые перестановки заставили ее и других потенциальных пассажиров отказаться от своих планов.

"Я думала, что уже устроила свою жизнь на ближайшие несколько лет. Я потеряла не только мебель, но и корабль-утопию — идею оказаться в обществе единомышленников, которые впервые в жизни делают что-то вместе", — сказала Ариззи.

Одна женщина продала свою квартиру перед поездкой

Ариззи, которая живет в Чикаго, продала одежду, мебель и свои телевизоры за тысячи долларов, готовясь к круизу своей. Она недавно вышла на пенсию и тоже продала свою квартиру, переехав в трейлер в парке.

Круиз MV Gemini был организован компанией Miray Cruises и ее дочерней компанией Life at Sea Cruises Фото: Miray Cruises

Джим Кремер, еще один потенциальный пассажир, рассказал, что для него круиз изначально был "путешествием мечты", но сейчас он не уверен, что Miray Cruises сможет его осуществить.

В группе Facebook сообщества Life at Sea, насчитывающей почти 800 участников. Именно там Майк Петтерсон, бывший управляющий директор Life at Sea, написал, что его компания вернула полученные деньги после разрыва с Miray и выразил сомнение в том, что они будут готовы к отплытию к ноябрю.

Взнос Ариззи был возвращен 20 апреля. По словам Петтерсона, у потенциальных клиентов есть время до конца июня, чтобы запросить возврат в связи с разрывом.

Женщина рассказал Insider, что Miray планирует продолжить круиз, пригласив клиентов в Стамбул на три дня раньше, чтобы устроить вечеринку на корабле. Американка не будет участвовать в круизе или вносить депозит по крайней мере в течение следующего года.

"Я верю, что корабль Gemini будет ходить дальше, но я просто не думаю, что буду на нем счастлива", — сказала она.

