Знаменитый корабль-призрак: куда исчез весь экипаж корабля "Мария Целеста" 150 лет назад
В 1872 году парусник был обнаружен без единого члена экипажа, он был целым и неповрежденным, даже груз остался на его борту.
151 год назад, а именно 5 декабря 1872 года примерно в 640 км к востоку от Азорских островов в Атлантическом океане был обнаружен дрейфующий заброшенный парусный корабль под названием "Мария Целеста". На его борту не оказалось ни одного члена экипажа, при этом корабль был не поврежден и весь груз хранился в его трюме. Этот корабль-призрак обнаружила команда другого британского парусника под названием "Деи Грация". Куда же подевался весь экипаж корабля "Мария Целеста" и что с ним произошло? У исследователей есть несколько теорий, пишет IFLScience.
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Еще 5 ноября 1872 года парусный корабль "Мария Целеста" отправился с грузом, состоящим из 1701 барреля (размер одной бочки) спирта из Нью-Йорка, США в Геную, Италия. На борту, кроме капитана Бенджамина Бриггса также находились его жена, его двухлетняя дочь и 7 членов экипажа.
Парусник "Деи Грация" через 8 дней после отплытия корабля "Мария Целеста" также отправился в плавание в Европу, и капитан этого судна Дэвид Морхауз считал, что судно Бриггса должно уже было прибыть в Италию к 5 декабря 1872 года. Но именно в этот день он заметил в 640 км к востоку от Азорских островов дрейфующий корабль и решил выяснить, что случилось.
После сближения с "Марией Целестой" команда другого парусника поднялась на борт корабля и не обнаружила ни одного человека на борту. При этом все личные вещи остались на своих местах. Также были обнаружены запас еды и воды на полгода плавания, а также весь груз. Единственное чего не доставало, так это спасательной шлюпки.
Тот факт, что ни одного человека с корабля "Мария Целеста" так и не обнаружили, привело к появлению многочисленных теорий, а сам корабль получил статус корабля-призрака.
- Одни исследователи предполагали, что произошло какое-то необъяснимое природное явление, ходили слухи, что на корабль напал загадочный морской монстр или же пираты.
- Существовала даже теория, что на самом деле команда "Деи Грация" совершила пиратский налет, но это предположения было вскоре отвергнуто, так как "Мария Целеста" была более быстрым кораблем, да к тому же "Деи Грация" покинула порт только через 8 дней. Поэтому догнать корабль-призрак было невозможно.
- Теория о том, что какие-то другие пираты напали на корабль, также вскоре была отброшена, как минимум потому, что весь груз и личные вещи команды остались нетронутыми. Хотя 9 из 1701 бочки со спиртом оказались пустыми.
- Теория с тем, что на корабле случился мятеж также не нашла подтверждений, ведь не было никаких следов борьбы, а с другой стороны мятежники должны были высадить капитана и его семью, а сами бы уплыли на захваченном корабле.
В то же время стоит заметить, что в трюме корабля было обнаружено небольшое количество морской воды, при этом один из двух насосов для ее откачивания находился в разобранном состоянии. Сейчас некоторые ученые придерживаются теории, что при одном работающем насосе капитан не мог точно оценить количество набранной кораблем воды. Поэтому, когда случился шторм, этой воды стало набираться больше, и чтобы не рисковать жизнью членов своей семьи и команды, капитан мог принять решение о спасении всех на шлюпке. О том, что шторм все-таки был указывает последняя запись в судовом журнале.
Еще одна теория гласит, что капитан мог запаниковать после того, как произошел взрыв спирта и он приказал всем эвакуироваться. Но следов горения обнаружено не было, но в то же время, как уже было сказано выше в 9 бочках не оказалось спирта.
Несколько лет назад ученые из Университетского колледжа Лондона решили проверить эту теорию и для этого они использовали газ бутан, помещенный в подобие деревянных бочек. Эксперимент показал, что спирт в бочках на корабле мог также взорваться, как и этот газ, но возникшее пламя быстро исчезло и не осталось никаких следов горения. Поэтому ученые предположили, что именно взрыв мог спровоцировать капитана заставить всех экстренно покинуть корабль.
Ученые считают, что на самом деле весь экипаж мог переместиться в шлюпку, только в качестве меры предосторожности, ожидая будет пожар или нет. Но из-за сильного шторма скорее всего люди с корабля "Мария Целеста", которые находились в хрупкой лодке, погибли.
Но до сих пор исследователи продолжают искать разгадку таинственного исчезновения экипажа с этого корабля и ищут причины того, что же на самом деле произошло на корабле 151 год назад.
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