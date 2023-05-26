Знаменитий корабель-примара: куди зник увесь екіпаж корабля "Марія Целеста" 150 років тому
У 1872 році вітрильник був виявлений без єдиного члена екіпажу, він був цілим і неушкодженим, навіть вантаж залишився на його борту.
151 рік тому, а саме 5 грудня 1872 приблизно в 640 км на схід від Азорських островів в Атлантичному океані був виявлений закинутий парусний корабель, що дрейфує, під назвою "Марія Целеста". На його борту не було жодного члена екіпажу, при цьому корабель був не пошкоджений і весь вантаж зберігався в його трюмі. Цей корабель-примара виявила команда іншого британського вітрильника під назвою "Деї Грація". Куди ж подівся весь екіпаж корабля "Марія Целеста" і що з ним сталося? У дослідників є кілька теорій, пише IFLScience.
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Ще 5 листопада 1872 року вітрильний корабель "Марія Целеста" вирушив із вантажем, що складається з 1701 бареля (розмір однієї бочки) спирту з Нью-Йорка, США до Генуї, Італія. На борту, крім капітана Бенджаміна Бріггса, також перебували його дружина, його дворічна дочка і 7 членів екіпажу.
Вітрильник "Деї Грація" через 8 днів після відплиття корабля "Марія Целеста" також вирушив у плавання до Європи, і капітан цього судна Девід Морхауз вважав, що судно Бріггса мало вже прибути до Італії до 5 грудня 1872 року. Але саме в цей день він помітив за 640 км на схід від Азорських островів корабель, що дрейфував, і вирішив з'ясувати, що трапилося.
Після зближення з "Марією Целестою" команда іншого вітрильника піднялася на борт корабля і не виявила жодної людини на борту. При цьому всі особисті речі лишилися на своїх місцях. Також було виявлено запас їжі та води на півроку плавання, а також весь вантаж. Єдине чого не вистачало, то це рятувальної шлюпки.
Той факт, що жодної людини з корабля "Марія Целеста" так і не виявили, призвело до появи численних теорій, а сам корабель отримав статус корабля-примари.
- Одні дослідники припускали, що сталося якесь незрозуміле природне явище, ходили чутки, що на корабель напав загадковий морський монстр або пірати.
- Існувала навіть теорія, що насправді команда "Деї Грація" здійснила піратський наліт, але це припущення було відкинуто, оскільки "Марія Целеста" була швидшим кораблем, та до того ж "Деї Грація" залишила порт тільки через 8 днів. Тому наздогнати корабель-примару було неможливо.
- Теорія про те, що якісь інші пірати напали на корабель, також незабаром була відкинута, як мінімум тому, що весь вантаж та особисті речі команди залишилися недоторканими. Хоча 9 з 1701 року бочки зі спиртом виявилися порожніми.
- Теорія про те, що на кораблі стався заколот також не знайшла підтверджень, адже не було жодних слідів боротьби, а з іншого боку заколотники мали висадити капітана та його родину, а самі б попливли на захопленому кораблі.
Водночас варто зауважити, що у трюмі корабля було виявлено невелику кількість морської води, при цьому один із двох насосів для її відкачування знаходився у розібраному стані. Нині деякі вчені дотримуються теорії, що з одним працюючим насосом капітану було важко точно оцінити кількість набраної кораблем води. Тому, коли стався шторм, цієї води почало набиратися більше, і щоб не ризикувати життям членів своєї сім'ї та команди, капітан міг ухвалити рішення про порятунок усіх на шлюпці. Про те, що шторм був вказує останній запис у судновому журналі.
Ще одна теорія свідчить, що капітан міг запанікувати після того, як стався вибух спирту, і він наказав усім евакуюватися. Але слідів горіння виявлено не було, але в той же час, як уже було сказано вище, у 9 бочках не виявилося спирту.
Декілька років тому вчені з Університетського коледжу Лондона вирішили перевірити цю теорію і для цього вони використовували газ бутан, поміщений у ємності на кшталт дерев'яних бочок. Експеримент показав, що спирт у бочках на кораблі міг також вибухнути, як і цей газ, але полум'я, що виникло, швидко зникло і не залишилося жодних слідів горіння. Тому вчені припустили, що саме вибух міг спровокувати капітана змусити всіх негайно покинути корабель.
Вчені вважають, що насправді весь екіпаж міг переміститися в шлюпку, тільки в якості запобіжного заходу, чекаючи буде пожежа чи ні. Але через сильний шторм швидше за все люди з корабля "Марія Целеста", які перебували у крихкому човні, загинули.
Але досі дослідники продовжують шукати розгадку таємничого зникнення екіпажу з цього корабля і шукають причини того, що насправді сталося на кораблі 151 рік тому.
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