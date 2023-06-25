100 метров за почти 13 секунд: испанец установил рекорд в спринте на каблуках (видео)

Кристиан Роберто Лопес Родригес поделился, что подготовка к забегу была непростой, однако он уже имел опыт, ведь участвовал в подобных соревнованиях в Испании. Предыдущий рекордсмен в этой категории пробежал 100 метров на каблуках за примерно 14 секунд.

34-летний Кристиан Роберто Лопес Родригес пробежал спринт на 100 метров на высоких каблуках, установив мировой рекорд. Об этом сообщили в UPI.

Испанец надел туфли на семисантиметровой шпильке и пробежал 100 метров за 12,82 секунды. Так он установил мировой рекорд, обогнав Андре Ортольфа, который в 2019 году пробежал 100 метров на каблуках за примерно 14 секунд.

"Подготовка была очень исчерпывающей и конкретной. Мне очень сложно бегать на высоких каблуках на высокой скорости", — заявил Родригес.

Также рекордсмен рассказал, что ранее уже участвовал в похожих "гонках" в Испании.

"И они всегда удавались для меня", — добавил он.

Пресс-служба "Мировых рекордов Гиннеса" опубликовала в соцсетях соответствующее видео с пробежкой Родригеса на каблуках.

"Самые быстрые 100 метров на высоких каблуках (мужчины) — 12,82 от Кристиана Роберто Лопеса Родригеса", — отметила пресс-служба.

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