120 тысяч жителей КДНР вышли на улицы с требованием нанести ядерный удар по США

Люди держали плакаты с лозунгами "Вся материковая часть США находится в пределах нашего диапазона стрельбы" и "Империалистические США — разрушители мира".

В столице Северной Кореи десятки тысяч людей вышли на улицы и призывали лидера страны нанести ядерный удар по США. Об этом 26 июня сообщает Reuters.

Около 120 тысяч людей 25 июня вышли на митинг в Пхеньяне, посвященный 73-й годовщине начала Корейской войны. Митингующие выкрикивали лозунги, призывающие к "войне мести" с целью уничтожения Соединенных Штатов.

Они держали плакаты с лозунгами "Вся материковая часть США находится в пределах нашего диапазона стрельбы" и "Империалистические США — разрушители мира".

А местные СМИ (в том числе и Центральное телеграфное агентство Кореи) в этот день разместили материалы о том, что у Северной Кореи теперь есть "самое сильное абсолютное оружие для наказания империалистов США", и "мстители на этой земле горят неукротимой волей отомстить врагу".

Кроме того представители МИД Северной Кореи официально заявили о том, что США якобы прилагают отчаянные усилия, чтобы разжечь ядерную войну и обвинили Вашингтон в отправке стратегических активов в регион.

Напомним, в июне 2023 года стало известно, что Северная Корея намерена увеличить ядерный арсенал. Руководство КНДР призывало оборонную сферу сохранять фокус на разработке вооружений и укреплении ядерного потенциала ради обеспечения безопасности на полуострове.

А в апреле СМИ писали о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намекнул на "наступательную" ядерную экспансию, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки и Южной Корее. Пхеньян считает, что совместные военные учения Вашингтона и Сеула несут агрессивный характер. В связи с этим лидер КНДР отдал приказ увеличить численность армии в короткий срок.