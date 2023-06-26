В российских городах снова заработали вербовочные центры в ЧВК "Вагнер", — росСМИ

В российских городах снова появились рекламные баннеры ЧВК "Вагнер", несмотря на то, что после мятежа Пригожина в субботу вся символика "вагнеровцев" была уничтожена.

В некоторых российских городах, в частности в Тюмени и Новосибирске, сообщается о возобновлении деятельности центров, связанных с вербовкой в частную военную компанию "Вагнер". Это произошло после инцидента, связанного с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пропагандистское издание "ТАСС.

Отмечается, что вход в один из центров ЧВК "Вагнер" в центре Новосибирска снова украшают рекламные плакаты компании. Это произошло несмотря на то, что в прошлую субботу баннеры были сняты, а сам центр временно прекратил свою работу.

В штабе ЧВК "Вагнер" в Тюмени также объявили, что они принимают посетителей только по предварительной записи.

После мятежа, будущее ЧВК "Вагнер" остается неясным. Согласно заявлению пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, участников мятежа, предположительно, не будут преследовать, учитывая их "заслуги на фронте". Он также упомянул возможность того, что некоторые бойцы могут заключить контракты с Министерством обороны РФ, если они будут желать этого.

Ранее Фокус отследил, как развивались события, связанные с конфликтом Евгения Пригожина с высшим руководством Минобороны РФ, и как это противостояние переросло в открытый вооруженный мятеж.

Также мы публиковали мнения западных экспертов, которые дали оценку последним событиям в РФ. По их словам, ситуация вокруг ЧВК "Вагнер" демонстрирует слабость Кремля и его зависимость от частных военных подрядчиков.