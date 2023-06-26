От президента и либерала до "свадебного генерала": как Медведев превратился в посмешище, — СМИ

Источники, близкие к Кремлю, отмечают, что экс-президент давно не имеет рычагов влияния на власть. Его смена риторики, направленная на агрессию в адрес Украины и Запада, никак не помогла вернуть "вес" в российской политике.

Российское издание проанализировало метаморфозы, происходящие с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Об этом в понедельник, 26 июня рассказано в материале российского издания "Медуза" со ссылкой на собственные источники, близкие к Кремлю.

По информации издания, много лет Медведева воспринимали, как более либерального политика, чем действующего президента РФ Владимира Путина, однако с начала военных действий в Украине, он стал одним из самых радикальных сторонников военного конфликта, позволяющим себе публичные оскорбления западных и украинских политиков и ядерные угрозы.

Договоренности Путина и Медведева

"Медуза" пишет, что у Путина с Медведевым были договоренности о том, что он останется премьер-министром РФ и после 2018 года, однако с января 2020 года он ушел в отставку после поправок в конституцию РФ. Неизвестно ушел ли он сам или по просьбе Путина, однако отмечено, что поправки вызвали у премьера "негативную реакцию" и он мог сам решиться на уход с должности.

"Медведев хотел снова идти (в президенты- ред.), но Путин не дал. С другой стороны, Медведев получил от него "гарантию" премьерства на протяжении двух последующих президентских сроков. А там, возможно, и преемничество маячило", — объяснил один из собеседников издания.

Иллюзорная должность зампреда Совета безопасности

Тогда же для Медведева специально создали должность заместителя председателя Совета безопасности, сфера деятельности которой оказалась размытой, поскольку в законе об учреждении должности заместителя председателя Совбеза говорилось лишь о том, что его полномочия определяет президент. Настоящим же руководителем Совета безопасности остался его секретарь Николай Патрушев, в то время как Медведев остался "на приставном стуле".

По информации источников, несмотря на то, что Медведев оставался тогда председателем "Единой России", он не имел реальных рычагов влияния на партию.

На выборах в Госдуму в 2021 году он рассчитывал возглавить партийный список, а затем стать главой Думы, однако Путин не позволил допустить этого.

"Президент его унизил, полностью отстранив от кампании", — отметил собеседник "Медузы".

По словам политолога Николая Петрова, Путин — хороший кадровик, который прекрасно понимает неспособность Медведева к ответственной серьезной работе.

"Медведев работал премьером, пока реальный премьер Путину не был нужен. Точно так же он неспособен быть реальным спикером. Зато пока от руководителя ЕР не требуется реальной работы, Медведев на этом посту может сидеть", — отметил он.

Возвращение в инфополе после полномасштабного вторжения РФ в Украину

К концу 2021 года Медведева почти не было слышно, но все изменила война в Украине. С момента полномасштабного вторжения РФ, Медведев начал активно вести Telegram-канал, в котором не стесняясь в выражениях начал писать угрозы в адрес политического руководства Киева, западных политиков, лидеров США и Европы.

Источники издания отмечают, что он выбрал такую риторику сознательно: "понял, что лучше перебдеть, мало ли какой либерализм ему припомнят", однако Кремль не воспринимает его посты всерьез, хотя "Путин частично согласен с оценками, в которых не стесняется Медведев".

"За первый год войны Медведев, долгое время считавшийся одним из главных российских "системных либералов", превратился в яростного кремлевского ястреба. Бывший президент начал активно вести свой телеграм-канал: там он регулярно угрожает Западу ядерным оружием, называет жителей Германии "фрицами", а США — "Пиндостаном". Жители Италии для Медведева теперь "итальяшки", а украинцы — "хохлы", — отмечает издание.

При этом, по мнению близких к Кремлю источников, радикальная смена риторики не усилила политическое влияние Медведева. Собеседник, близкий к руководству "Единой России", называет его "свадебным генералом", в одном из полпредств президента заявили, что Медведев для них "никто".

Еще один из источников отметил, что Путин рассматривает Медведева как "бронепоезд на запасном пути".

Напомним, 23 июня, в ответ на слова Анджея Дуды о том, что с Россией нужно поступить, как с диким зверем, экс-президент РФ Дмитрий Медведев напомнил о российской традиции четвертования на Красной площади.

Также напомним, что Медведев прокомментировал военный мятеж лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он заявил, что "Россия не допустит" всемирной катастрофы.