Санкции в действии: в Эстонии выставят на продажу активы российских олигархов

Терминалы, принадлежащие россиянам, в порту Мууга и Силламяэ, очевидно, будут проданы на аукционе. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины.

Эстония станет первой в Европе страной, которая разработает схему по изъятию замороженного имущества российских олигархов для восстановления Украины, пишет местное издание Delfi.

В ближайшие недели Министерство иностранных дел Эстонии отправит на согласование поправки к Закону о международных санкциях.

Согласно разработанному плану, замороженные активы российских олигархов начнут работать для восстановления Украины в авансовом порядке. Если же родина олигархов возьмет на себя ответственность за причиненный ущерб и компенсирует его, в будущем появится возможность получить компенсацию за конфискованное у олигархов имущество.

Как сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Керстин Мересма, разрабатываемый законопроект предусматривает использовать для компенсации в первую очередь деньги и занесенные в регистр активы или другое имущество, собственность которого легко установить. Следовательно, это могут быть предприятия и принадлежащий им основной капитал, который сейчас не отражен в сумме замороженных RAB активов.

Замороженные в Эстонии активы большей частью принадлежат двум компаниям, которые занимаются перевалкой удобрений из России, это работающая в порту Мууга и Силламяэ навалочные и наливные терминалы.

"Да, законопроект предусматривает использовать не только санкционированные активы", – сказала Мересма, добавив, что стоимость активов, которые могут добавиться, является гипотетической, поскольку сейчас известна только реальная стоимость замороженных RAB активов.

23 июня Фокус писал о том, что к РФ и Беларуси нужно применить одинаковые санкции. Давление на Российскую Федерации необходимо усиливать, поэтому Польша уже думает над 12-ым пакетом антироссийских санкций.

Ранее, 21 июня, мы сообщали, что в Евросоюзе хотят установить новый режим санкций, который будет накладывать запрет на экспорт в третьи страны за помощь России в обходе ограничений.