Пытались протаранить: киты-убийцы окружили и атаковали яхту во время гонки (видео)

Косатки кружили вокруг судна, а затем набросились на него. Моряки пытались отпугнуть животных, стуча по корпусу, но это только раззадорило китов.

В четверг, 22 июня, голландская команда JAJO плыла по Гибралтарскому проливу в рамках соревнований Океанская гонка Генуя 2023, когда группа косаток окружила и атаковала их яхту. Об этом пишет Daily Star.

На "страшном" видео запечатлен момент, когда стая косаток напала на моряков во время их заплыва в Гибралтаре.

На видеозаписи видно, как звери кружили вокруг яхты, а затем набросились на нее. Моряки пытались отпугнуть их, стуча по корпусу, но это только раззадорило косаток, и они стали вести себя агрессивнее.

"Это был страшный момент. Три косатки подошли прямо к нам и начали бить по рулям. Впечатляюще увидеть косаток, красивых животных, но это был опасный момент для нас как для команды. Мы убрали паруса и замедлили ход судна как можно быстрее, и, к счастью, после нескольких атак они уплыли", — рассказал об инциденте Джелмер ван Бик, шкипер команды JAJO.

Команда JAJO занимала второе место в классе VO65 в океанской гонке, когда произошел инцидент, но после встречи с косатками они опустились на четвертое место. Однако к концу дня группа вернулась на второе место.

Океанская регата, основанная в 1973 году, представляет собой шестимесячную гонку яхт, которая охватывает 32 000 морских миль и проходит через девять международных городов. В этом году соревнования начались в Аликанте, Испания, и закончатся в конце июня в Генуе, Италия.

Ранее Фокус писал, что косатки разорвали на части яхту у испанского побережья. Некоторые высказываются в том духе, что раненая самка решила мстить людям и научила этому других.

Также сообщалось, что моряк рассказал о столкновении с китами-убийцами. Дэн Криз, имеющий более чем 20-летний опыт работы в море, вспомнил свою первую встречу с косатками в 2020 году. Через три года нападение повторилось.