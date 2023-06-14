"Стали быстрее и хитрее": моряк рассказал о столкновении с китами-убийцами (фото)

Дэн Криз, имеющий более чем 20-летний опыт работы в море, вспомнил свою первую встречу с косатками в 2020 году. Через три года нападение повторилось.

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Капитан судна Дэн Криз рассказал, что за последние три года его лодки дважды подвергались нападению одной и той же группы китов-убийц, и утверждает, что сейчас они совершенствуют свою технику. Об этом пишет Daily Star.

Моряк впервые попал в засаду в 2020 году, а когда в начале этого года на него снова напала та же стая, он заметил заметные различия в их поведении. Мужчина, чьи лодки дважды подвергались нападению косаток, утверждает, что млекопитающие учатся быть более быстрыми и организованными.

Это происходит на фоне участившихся случаев нападения косаток на суда в Гибралтарском проливе.

Дэн Криз, имеющий более чем 20-летний опыт работы в море, вспомнил свою первую встречу с косатками в 2020 году.

"Я плыл со своей командой через Гибралтарский пролив, доставляя яхту, когда меня окружила стая из восьми китов-убийц, толкавших лодку около часа. Мы были одним из первых судов, испытавших на себе это очень необычное поведение косаток", — рассказал он Newsweek.

Моряк впервые попал в засаду в 2020 году Фото: SWNS

Морские обитатели нанесли значительный ущерб рулю судна, и Дэна и его команду пришлось отбуксировать до ближайшей пристани в Барбате, Испания.

Три года спустя косатки появились вновь. Моряк сказал, что посоветовал своей команде сохранять спокойствие и заметил, что киты усовершенствовали свою стратегию с момента первой встречи.

"Во время доставки катамарана та же стая появилась из ниоткуда. В первый раз мы слышали, как они общались под лодкой. В этот раз они вели себя тихо, и им не потребовалось так много времени, чтобы уничтожить оба руля. Похоже, они точно знали, что делают. Примерно через 15 минут они уплыли, и мы начали двигаться в направлении Барбате", — сказал капитан.

Ранее Фокус писал, что косатки разорвали на части яхту у испанского побережья. Некоторые высказываются в том духе, что раненая самка решила мстить людям и научила этому других.

Также сообщалось, что в большинстве случаев киты-убийцы прибегают к одной и той же тактике, когда атакуют лодки.