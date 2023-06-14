"Стали швидше та хитріші": моряк розповів про зіткнення з китами-вбивцями (фото)

Ден Кріз, який має більш ніж 20-річний досвід роботи в морі, згадав свою першу зустріч із косатками у 2020 році. Через три роки напад повторився.

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Капітан судна Ден Кріз розповів, що за останні три роки його човни двічі зазнавали нападу однієї й тієї ж групи китів-убивць, і стверджує, що зараз вони вдосконалюють свою техніку. Про це пише Daily Star.

Моряк вперше потрапив у засідку у 2020 році, а коли на початку цього року на нього знову напала та сама зграя, він помітив помітні відмінності у їх поведінці. Чоловік, чиї човни двічі зазнавали нападу косаток, стверджує, що ссавці вчаться бути швидшими та організованішими.

Це відбувається на тлі випадків нападу косаток на судна в Гібралтарській протоці.

Ден Кріз, який має більш ніж 20-річний досвід роботи в морі, згадав свою першу зустріч із косатками у 2020 році.

"Я плив зі своєю командою через Гібралтарську протоку, доставляючи яхту, коли мене оточила зграя з восьми китів-вбивць, які штовхали човен близько години. Ми були одним із перших суден, які випробували на собі цю дуже незвичайну поведінку косаток", — розповів він Newsweek.

Моряк вперше потрапив у засідку у 2020 році Фото: SWNS

Морські мешканці завдали значної шкоди керму судна, і Дена та його команду довелося відбуксирувати до найближчої пристані у Барбаті, Іспанія.

Через три роки косатки з'явилися знову. Моряк сказав, що порадив своїй команді зберігати спокій та помітив, що кити удосконалили свою стратегію з моменту першої зустрічі.

"Під час доставки катамарана та сама зграя з'явилася з нізвідки. Уперше ми чули, як вони спілкувалися під човном. Цього разу вони поводилися тихо, і їм не знадобилося так багато часу, щоб знищити обидва керма. Схоже, вони точно знали, що роблять. Приблизно через 15 хвилин вони відпливли, і ми почали рухатися у напрямку Барбаті", — сказав капітан.

Раніше Фокус писав, що косатки розірвали на частині яхту біля іспанського узбережжя. Деякі висловлюються в тому дусі, що поранена самка вирішила помститися людям і навчила цього інших.

Також повідомлялося, що в більшості випадків кити-вбивці вдаються до однієї і тієї ж тактики, коли атакують човни.