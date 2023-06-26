Сильные грозы: в США более 800 авиарейсов отменены, 7000 вылетели с задержкой

Путешественникам было рекомендовано проверять статус своих рейсов, прежде чем отправиться в аэропорт.

В США 26 июня сотни рейсов были отменены, а еще тысячи задержаны, поскольку грозы обрушились на восточное побережье США, сообщает Newsweek.

По данным FlightAware, веб-сайта отслеживания рейсов, в общей сложности было отменено 811 рейсов, задержано более 7000 рейсов.

В международном аэропорту Ньюарк-Либерти в Нью-Джерси в понедельник было отменено более 100 рейсов, в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке было отменено 97 рейсов.

Путешественникам было рекомендовано проверять статус своих рейсов, прежде чем отправиться в аэропорт.

Задержки происходят из-за погодных условий.

Разочарованные пассажиры в социальных сетях пишут, что у них нет ни еды, ни воды.

Национальная метеорологическая служба (NWS) предупредила о повышенном риске сильных гроз в штатах Средней Атлантики в понедельник.

"Сегодня днем ​​​​и вечером в штатах Средней Атлантики вероятны сильные грозы. Ожидаются порывы ветра и крупный град", — говорится в прогнозе Центра прогнозирования штормов NWS.

Также известно, что тысячи рейсов были отменены или задержаны из-за плохой погоды в воскресенье. По данным FlightAware, в воскресенье было отменено 1378 рейсов внутри США и из США, а 9231 рейс был задержан.

По сообщению Федерального управления гражданской авиации, штормы также вынудили в воскресенье остановиться в нескольких крупных аэропортах, в том числе в Либерти, Кеннеди, Ла-Гуардия и Атланте.

26 июня Фокус писал о том, что члена экипажа засосало в двигатель самолета во время посадки. Самолет в тот момент только прибыл из международного аэропорта Лос-Анджелеса и был полностью заполнен пассажирами, которые были в ужасе после страшного инцидента.

Ранее Фокус писал, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль.