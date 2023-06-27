Не понимают Россию: Орбан назвал военный бунт Пригожина "показателем силы" Путина

Глава венгерского правительства убежден, что, несмотря на военный мятеж, Путин будет избран президентом РФ еще на один срок.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает, что военный мятеж Пригожина только укрепил позиции российского президента Владимира Путина. Об этом политик заявил в интервью BILD, которое было опубликовано 27 июня.

"То, что с этим (военным мятежом ЧВК "Вагнер", — ред.) удалось покончить за 24 часа, — это показатель силы", — сказал Орбан.

Венгерский политик также выразил мнение, что недавние события, связанные с Евгением Пригожиным, только укрепили позиции Владимира Путина.

"Он стабилен, он избранный лидер России, он популярен. Если кто-то думает, что он может пошатнуться или быть свергнут, значит, он не понимает российский народ и российские силовые структуры", — заявил Орбан.

По его словам, Россия работает и функционирует не так, как европейские страны. Поэтому в ближайшее время власти путина ничего не угрожает. Глава правительства Венгрии уверен, что в 2024 году Путин будет избран еще на один срок.

Также Орбан настаивал в разговоре с заместителем главного редактора BILD Паулем Ронцхаймером на том, что Украина уже потеряла свою независимость и проиграет войну.

Тем временем 26 июня в ISW спрогнозировали будущее наемников ЧВК "Вагнер". Аналитики Института изучения войны склоняются к двум сценариям. Наемников могут полностью интегрировать в структуру Минобороны РФ или же разделить на две независимые группы.

Также в этот день СМИ писали о том, что Британия должна подготовиться к распаду РФ после неудачного госпереворота. В Лондоне считали, что война в Украине может привести к политическим беспорядкам внутри России. Но провальный мятеж Пригожина заставил дипломатов спешно готовиться к другим процессам.