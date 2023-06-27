Готовят законопроект: в Румынии предлагают проверять психическое здоровье депутатов

Румынский депутат после скандальной выходки Дианы Шошоакэ предложил создать законопроект о психической проверке парламентариев

Внефракционный депутат Палаты депутатов Румынии Андре Лупу инициировал законопроект, который обяжет осуществлять психиатрическую экспертизу кандидатов в парламентарии, передает Digi24. Такая законодательная инициатива возникла после скандального поведения сенатора Дианы Шошоакэ.

В понедельник, 26 июня, когда обе палаты румынского парламента проводили совместное заседание, сенатор Шошоакэ вышла к трибуне, прерывая выступления свистом и не давая другим взять слова, выключала микрофон председательствующему на заседании Альфреду Симонису и советовала тому "пойти в цирк".

На этом приключения Шошоакэ не закончились: в кулуарах она начала заявлять, что якобы говорила с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и договорилась о деэскалации в России после попытки мятежа ЧВК "Вагнер", таким образом "спасая Вашингтон".

К тому же сенатор устроила перепалку с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, которого обвинила в "продаже страны Америке", на что тот назвал ее лгуньей и посоветовал идти "в российское посольство".

"Поэтому сегодня мы инициировали закон, который позволит быть избранными народными депутатами только тем, кто заранее получил медицинскую справку о психическом здоровье", – объявил во вторник Андре Лупу.

В пояснительной записке депутат отмечает, что "серьезные психические расстройства могут влиять на суждения и способность принимать обоснованные и взвешенные решения, а психиатрическая экспертиза кандидатов могла бы помочь отсеять тех, кто может быть уязвимым с точки зрения своего психического состояния и, вероятно, принимать неподходящие или неприемлемые решения на парламентской должности".

Кто такая Диана Шошоакэ

Справка: Ультраправая сенатор Диана Шошоакэ – основательница партии S.O.S. и внефракционная в парламенте Румынии. Ранее она входила в правую популистскую партию AUR.

В марте Шошоакэ подала законопроект, который предлагает денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Украины и Румынии. Из-за этого Министерство иностранных дел Украины инициировало наложение санкций на сенатора как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности.

11 июня Фокус писал о том, что Румыния отозвала своего посла из Кении после расистского скандала. По информации журналистов, инцидент с оскорблением произошел еще 26 апреля, когда посол Румынии находясь в здании ООН в столице Кении Найроби сказал, увидев за окном обезьяну: "Африканская группа присоединилась к нам".

Ранее, 2 марта, сообщалось о том, что премьер-министр Румынии взял на работу робота с ИИ. По словам главы правительства Николае Чукэ, искусственный интеллект будет помогать гражданам, оповещая представителей власти в режиме реального времени о предложениях, проблемах и пожеланиях румын.