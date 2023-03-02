"Почетный советник": премьер-министр Румынии взял на работу робота с ИИ (видео)

По словам главы правительства Николае Чукэ, искусственный интеллект будет помогать гражданам, оповещая представителей власти в режиме реального времени о предложениях, проблемах и пожеланиях румын.

Related video

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ презентовал робота по имени ION, наделенного искусственным интеллектом, и назначил его своим советником. Об этом пишет издание News.ro.

Чукэ акцентировал внимание на том, что ION является полностью румынским проектом, а также первым в истории правительственным советником с ИИ. Его имя является зеркальным отражением слова NOI, что в переводе с румынского значит "мы".

"Ему будет предоставлена роль почетного советника премьер-министра, и я ценю то, что его роль заключается в том, чтобы помочь нам лучше помогать румынским гражданам, информируя правительство в режиме реального времени о предложениях, проблемах и пожеланиях румын", — объяснил Чукэ.

[ + – ] Советником румынского премьера стал ИИ

Премьер отметил, что, создавая ION, разработчики стремились через него "дать голос" румынскому обществу и выразил надежду на то, что проект поможет румынам стать "более слышимыми".

Данные для информирования чиновников будут собираться из публичного пространства, а важность тех или иных вопросов будет определяться количеством предпочтений в социальных сетях.

По мнению ИТ-директора ВВС США Лорен Барретт Кнаузенберге, технологии ИИ на подобии ChatGPT могут упростить документооборот, и синхронизацию задач между военными подразделениями. Таким образом, ИИ может выполнять обязанности сразу трех офицеров, занимающихся обработкой и анализом информации.

Китайским ученым также удалось смоделировать при помощи ИИ воздушный бой, в котором принимали участие сверхзвуковые истребители. Полученные данные могут быть использованы венными для отработки так называемых "многоволновых атак".

Мы также писали о том, что в ВМС США рассматривают возможность интеграции в командный состав подводных лодок военного флота США экспертов, которые будут отвечать за различные информационные угрозы, кибератаки, а также заниматься настройкой ИИ.