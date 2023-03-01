Военные возьмут "на вооружение" чат-бот ChatGPT: с кем будет сражаться ИИ

ИТ-директор ВВС США уверяет, что с помощью чат-бота можно победить самого главного врага армии.

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По мнению Лорен Барретт Кнаузенбергер, которая является ИТ-директором ВВС США, искусственный интеллект и, в частности ChatGPT, способны упростить и документооборот, и синхронизацию задач между всеми подразделениями, пишет Defense One.

Искусственный интеллект может помочь быстро собрать воедино информацию, например, выяснить, кто отвечает за организацию в отдельно взятой операции. Например, говорит чиновник, ChatGPT сможет выполнять обязанности сразу трех офицеров, занимающихся обработкой и анализом информации. Офицерам же можно поручить другой фронт работ, что сэкономит значительное количество времени и сил для армии.

Кнаузенбергер собирается вскоре покинуть свой пост, но перед этим обещает закончить проект по упрощению, автоматизации и комплексной синхронизации устройств, которыми пользуются военные в ее ведомстве. В том числе эта задача будет решена благодаря ИИ, а также интеграции функций чат-бота ChatGPT. ИТ-директор отмечает, что чем обширнее становится компьютерная инфраструктура, тем сложнее ею управлять и синхронизировать между устройствами.

Кроме того, Пентагон до 2025 года планирует внедрить ИИ в такие проекты, как финансовый и аудиторский учет. Военно-воздушные силы США стремятся объединить свои различные службы вместе в одном стеке инструментов. А еще одна из насущных задач, которые попытаются решить за счет ИИ, – это оптимизировать входящий и исходящий трафик между всеми ведомствами на разбросанных по всему миру военных базах.

Ранее Фокус писал, что ИИ поможет американскому флоту манипулировать данными, обманывать противников в войнах будущего.