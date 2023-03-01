Воєнніі візьмуть "на озброєння" чат-бот ChatGPT: з ким боротиметься ШІ

ІТ-директор ВПС США запевняє, що за допомогою чат-бота можна перемогти найголовнішого ворога армії.

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На думку Лорен Барретт Кнаузенбергер, яка є ІТ-директором ВПС США, штучний інтелект і, зокрема, ChatGPT, здатні спростити і документообіг, і синхронізацію завдань між усіма підрозділами, пише Defense One.

Штучний інтелект може допомогти швидко зібрати докупи інформацію, наприклад, з'ясувати, хто відповідає за організацію в окремо взятій операції. Наприклад, каже чиновник, ChatGPT зможе виконувати обов'язки одразу трьох офіцерів, які займаються обробкою та аналізом інформації. Офіцерам можна довірити інший фронт робіт, що заощадить значну кількість часу і сил для армії.

Кнаузенбергер збирається незабаром залишити свою посаду, але перед цим обіцяє закінчити проєкт зі спрощення, автоматизації та комплексної синхронізації пристроїв, якими користуються воєнні у її відомстві. Зокрема це завдання буде вирішено завдяки ШІ, а також інтеграції функцій ChatGPT. ІТ-директор зазначає, що чим ширшою стає комп'ютерна інфраструктура, тим складніше нею керувати та синхронізувати між пристроями.

Крім того, Пентагон до 2025 року планує запровадити ШІ у такі проєкти, як фінансовий та аудиторський облік. Воєнно-повітряні сили США прагнуть об'єднати свої різні служби разом у одному стоку інструментів. А ще одне з нагальних завдань, які намагатимуться вирішити за рахунок ШІ, – це оптимізувати вхідний та вихідний трафік між усіма відомствами на розкиданих по всьому світу воєнних базах.

Раніше Фокус писав, що ШІ допоможе американському флоту маніпулювати даними, дурити противників у війнах майбутнього.