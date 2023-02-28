ШІ допоможе флоту маніпулювати даними, обманювати супротивників у війнах майбутнього

В умовах цифрових воєн це стало справжньою необхідністю для всіх родів військ, зокрема й для підводних човнів, вважають у ВМС США.

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Наразі ВМС США ведуть консультації з приводу інтеграції в командний склад підводних човнів військового флоту США експертів, які відповідатимуть за різні інформаційні загрози, кібератаки, і налаштовуватимуть ШІ у випадку, якщо нейромережі будуть використовуватися в бойових системах підводних кораблів, пише Defense News.

ВМС США ще в минулому році завершили кілька пілотних проєктів у галузі ШІ, і за їхніми результатами зараз обговорюють можливість залучити на підводні човни кіберфахівців "на повний робочий день", йдеться у матеріалі. Принаймні, до складу кожної команди планується додати щонайменше 2-х криптотехніків. Їх основне завдання — радіоелектронна боротьба й обслуговування складних комп'ютерних систем підводних човнів, заявила пані віцеадмірал ВМС Келлі Ешбах, командувачка Військово-морських інформаційних сил.

[ + – ] Пані віцеадмірал Келлі Ешбах перевіряє флот ВМС США Фото: Соцмережi

За її словами, сучасна цифрова війна є злиттям наступальних та оборонних електронних можливостей і проведенням кібероперацій. У цих умовах підводному флоту вкрай необхідна поінформованість, аналіз і маніпулювання даними, щоб отримати перевагу до, під час та після битв.

Варто зазначити, що ВМС США ще кілька років тому запровадили посаду командирів інформаційної війни в авіаносних ударних групах, і тепер настала черга підводного флоту.

Раніше Фокус писав, що ВМС США купують ударні БПЛА XQ-58 Valkyrie для секретної місії проти дронів. Також Lockheed Martin отримав контракт на виробництво гіперзвукових ракет для армії США.