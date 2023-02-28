ИИ поможет флоту манипулировать данными, обманывать противников в войнах будущего

В условиях цифровых войн это стало настоящей необходимостью для всех родов войск, в том числе и для подлодок, считают в ВМС США.

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В данный момент ВМС США ведет консультации по поводу интеграции в командный состав подводных лодок военного флота США экспертов, которые будут отвечать за различные информационные угрозы, кибератаки, и заниматься настройкой ИИ в случае, если нейросети будут использоваться в боевых системах подводных кораблей, пишет Defense News.

ВМС США еще в прошлом году завершили несколько пилотных проектов в области ИИ, и по их результатам сейчас обсуждает возможность привлечь на подводные лодки киберспециалистов "на полный рабочий день", говорится в материале. По крайней мере, в состав каждой команды планируется ввести минимум 2-х крипто-техников. Их основная задача – радиоэлектронная борьба и обслуживание сложных компьютерных систем подлодок, заявила вице-адмирал ВМС Келли Эшбах, командующая Военно-морскими информационными силами.

[ + – ] Вице-адмирал Келли Эшбах инспектирует флот ВМС США Фото: Соцсети

По ее словам, современная цифровая война представляет собой слияние наступательных и оборонительных электронных возможностей и проведение киберопераций. В этих условиях подводному флоту крайне необходима осведомленность, анализ и манипулирование данными, чтобы получить преимущество до, во время и после сражений.

Нужно заметить, что ВМС США еще несколько лет назад ввели должность командиров информационной войны в авианосных ударных группах, и теперь настала очередь подводного флота.

Ранее Фокус писал, что ВМС США закупают ударные БПЛА XQ-58 Valkyrie для секретной миссии против дронов. Так же, Lockheed Martin получил контракт на производство гиперзвуковых ракет для армии США.