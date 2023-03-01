ИИ смоделировал "гиперзвуковой" воздушный бой: какими были результаты для противника

В Китае готовятся к воздушным атакам со сверхзвуковой скоростью и тщательно моделируют условия боев с использованием гиперзвуковых ракет.

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Китайские ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики с помощью ИИ смогли смоделировать воздушный бой, в котором принимали участие сверхзвуковые истребители, пишет Interesting Engineering.

Исследователи симулировали боевое столкновение, в котором сошлись истребитель, достигающий скорости в 11 Махов (что означает скорость в 11 раз превышающую скорость звука), и самолет со скоростью 1,3 Маха, который напоминал американский F-35.

При стандартном воздушном бое, пилоты истребителей обычно атакуют друг друга в лоб или стараются "сесть на хвост" противнику. Но в этот раз, учитывая разность скоростей, ИИ предложил новый способ атаки: гиперзвуковой истребитель обогнал более медленный самолет и пустил гиперзвуковою ракету "через плечо". Благодаря этому, оказавшись на расстоянии в 30 км друг от друга, гиперзвуковой истребитель всего за 8 секунд с помощью ракеты уничтожил противника и моментально покинул поле боя.

Теперь военные исследователи из Китая хотят использовать полученную симуляцию для отработки так называемых "многоволновых атак". По мнению исследователей, гиперзвуковые истребители будут очень востребованы в предстоящих военных конфликтах, но пилоту на таких скоростях практически невозможно точно прицелиться или быстро управлять своим арсеналом, поэтому на помощь пилоту придут системы на основе искусственного интеллекта.

Как раз именно разработкой систем ИИ, которые помогут управлять гиперзвуковыми ракетами и самолетами сейчас озаботились в Китае. Это особо актуально в случае использования в военной тактике атак роев дронов, где скорость ПВО, истребителей и ракет имеет первоочередное значение для борьбы с ними, говорят эксперты.

Ранее Фокус писал, что Lockheed Martin получил контракт на производство гиперзвуковых ракет для армии США.