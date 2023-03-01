ШІ змоделював "гіперзвуковий" повітряний бій: якими були результати для противника

У Китаї готуються до повітряних атак із надзвуковою швидкістю та ретельно моделюють умови боїв з використанням гіперзвукових ракет.

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Китайські вчені з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики за допомогою ШІ змогли змоделювати повітряний бій, у якому брали участь надзвукові винищувачі, пише Interesting Engineering.

Дослідники симулювали бойове зіткнення, в якому зійшлися винищувач, що досягає швидкості 11 Махів (що означає швидкість в 11 разів перевищує швидкість звуку), і літак зі швидкістю 1,3 Маха, який нагадував американський F-35.

При стандартному повітряному бою пілоти винищувачів зазвичай атакують один одного в лоб або намагаються "сісти на хвіст" супротивнику. Але цього разу, враховуючи різницю швидкостей, ШІ запропонував новий спосіб атаки: гіперзвуковий винищувач обігнав повільніший літак і пустив гіперзвукову ракету "через плече". Завдяки цьому, опинившись на відстані 30 км один від одного, гіперзвуковий винищувач всього за 8 секунд за допомогою ракети знищив супротивника і моментально залишив поле бою.

Тепер військові дослідники з Китаю хочуть використати отриману симуляцію для відпрацювання так званих багатохвильових атак. На думку дослідників, гіперзвукові винищувачі будуть дуже затребувані у майбутніх військових конфліктах, але пілоту на таких швидкостях практично неможливо точно прицілитися або швидко керувати своїм арсеналом, тому на допомогу пілоту прийдуть системи на основі штучного інтелекту.

Саме розробкою систем ШІ, які допоможуть керувати гіперзвуковими ракетами та літаками, зараз зайнялися в Китаї. Це особливо актуально у разі використання у військовій тактиці атак роїв дронів, де швидкість ППО, винищувачів та ракет має першочергове значення для боротьби з ними, кажуть експерти.

Раніше Фокус писав, що Lockheed Martin отримав контракт на виробництво гіперзвукових ракет для армії США.