"Почесний радник": прем'єр-міністр Румунії взяв на роботу роботу з ШІ (відео)

За словами глави уряду Ніколає Чуке, штучний інтелект допомагатиме громадянам, сповіщаючи представників влади в режимі реального часу про пропозиції, проблеми та побажання румунів.

Related video

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке презентував робота на ім'я ION, наділеного штучним інтелектом, і призначив його своїм радником. Про це пише видання News.ro.

Чуке наголосив на тому, що ION є повністю румунським проектом, а також першим в історії урядовим радником з ШІ. Його ім'я є дзеркальним відображенням слова NOI, що в перекладі з румунської означає "ми".

"Йому буде надано роль почесного радника прем'єр-міністра, і я ціную те, що його роль полягає в тому, щоб допомогти нам краще допомагати румунським громадянам, інформуючи уряд у режимі реального часу про пропозиції, проблеми та побажання румунів", — пояснив Чуке.

[ + – ] Радником румунського прем'єра став ШІ

Прем'єр зазначив, що, створюючи ION, розробники прагнули через нього "дати голос" румунському суспільству і висловив сподівання, що проект допоможе румунам стати "чутнішими".

Дані для інформування чиновників збиратимуться з публічного простору, а важливість тих чи інших питань визначатиметься кількістю переваг у соціальних мережах.

На думку ІТ-директора ВПС США Лорен Барретт Кнаузенберге, технології ШІ типу ChatGPT можуть спростити документообіг і синхронізацію завдань між військовими підрозділами. Таким чином, ШІ може виконувати обов'язки одразу трьох офіцерів, які займаються обробкою та аналізом інформації.

Китайським ученим також вдалося змоделювати за допомогою ШІ повітряний бій, у якому брали участь надзвукові винищувачі. Отримані дані можуть бути використані для відпрацювання так званих "багатохвильових атак".

Ми також писали про те, що у ВМС США розглядають можливість інтеграції до командного складу підводних човнів військового флоту США експертів, які відповідатимуть за різні інформаційні загрози, кібератаки, а також налаштовувати ШІ.