Береговая охрана США обнаружила предполагаемые останки погибших членов экипажа батискафа "Титан"

Как рассказал капитан Джейсон Нойбауэр, собранные доказательства предоставят следователям из нескольких международных юрисдикций, чтобы выяснить точную причину трагедии.

Береговая охрана США 28 июня 2023 года получила обломки и улики, обнаруженные на морском дне на месте катастрофы с подводным аппаратом "Титан", а также предполагаемые останки экипажа. Об этом сказано на сайте ведомства.

Сообщается, что после консультаций с международными партнерскими следственными агентствами Морской совет по расследованию собирается доставить все доказательства в Штаты, чтобы продолжать дальнейший анализ.

Отмечается, что медицинские работники проведут формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были извлечены из-под обломков на месте происшествия.

"Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих жизненно важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах", — заявил начальник ведомства капитан Джейсон Нойбауэр.

По его словам, собранные доказательства предоставят следователям из нескольких международных юрисдикций, чтобы выяснить точную причину трагедии.

"Предстоит еще много работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической гибели "Титана", и помочь предотвратить повторение подобной трагедии", — сказал он.

Напомним, что ранее журналисты писали, что обломки батискафа "Титан" подняли на берег. По данным СМИ, на берег Канады в порт Сент-Джонса (Ньюфаундленд) доставили обломки батискафа — куски изогнутого металла, кабеля и другие фрагменты.

Напомним, 19 июня стало известно, что в Атлантическом океане неподалеку от места крушения "Титаника" пропал подводный батискаф, осуществлявший подводные туристические поездки и погружения к месту затонувшего лайнера. Канадская береговая охрана сообщила, что спасательной операцией руководит Бостонский региональный координационный центр.

22 июня исследователи нашли обломки, указывающие на взрыв батискафа "Титан" рядом с Титаником. Как заявили в Береговой охране США, специалисты изучают ситуацию.