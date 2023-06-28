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Мир

Разорвало на части: обломки батискафа "Титан" подняли на берег (фото, видео)

Обломки батискафа
Обломки батискафа "Титан" подняли на берег

По данным журналистов, на берег Канады в порт Сент-Джонса (Ньюфаундленд) доставили обломки батискафа — куски изогнутого металла, кабеля и другие фрагменты.

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В среду, 28 июня, первые обломки затонувшего батискафа "Титан" были подняты из глубин Атлантики. Кадры опубликовал телеканал SkyNews.

В комментарии сообщается, что обломки доставило судно Horizon Arctic. Их разгружают у пирса береговой охраны Канады в порту Сент-Джонса (Ньюфаундленд).

Обломки батискафа "Титан" подняли на берег Fullscreen
Обломки батискафа "Титан" подняли на берег
Обломки батискафа "Титан" подняли на берег Fullscreen
Обломки батискафа "Титан" подняли на берег
Обломки батискафа "Титан" подняли на берег Fullscreen
Обломки батискафа "Титан" подняли на берег
Обломки батискафа "Титан" подняли на берег
Обломки батискафа "Титан" подняли на берег
Обломки батискафа "Титан" подняли на берег

На одном фото виден большой белый фрагмент изогнутого металла, а на другом — обломки, заполненные кабелями и другими механическими частями.

Напомним, 19 июня стало известно, что в Атлантическом океане неподалеку от места крушения "Титаника" пропал подводный батискаф, осуществлявший подводные туристические поездки и погружения к месту затонувшего лайнера. Канадская береговая охрана сообщила, что спасательной операцией руководит Бостонский региональный координационный центр.

20 июня один из членов экипажа — ирландский исследователь Рори Голден, вышел на связь и написал в посте в Facebook, что с ним все в порядке.

22 июня исследователи нашли обломки, указывающие на взрыв батискафа "Титан" рядом с Титаником. Как заявили в Береговой охране США, специалисты изучают ситуацию.

Эксперты считают, что причиной гибели "Титана" могли стать дефекты корпуса. Компанию OceanGate Expeditions неоднократно предупреждали о недостатках, которые могут привести к гибели экипажа и пассажиров.