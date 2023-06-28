Разорвало на части: обломки батискафа "Титан" подняли на берег (фото, видео)

По данным журналистов, на берег Канады в порт Сент-Джонса (Ньюфаундленд) доставили обломки батискафа — куски изогнутого металла, кабеля и другие фрагменты.

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В среду, 28 июня, первые обломки затонувшего батискафа "Титан" были подняты из глубин Атлантики. Кадры опубликовал телеканал SkyNews.

В комментарии сообщается, что обломки доставило судно Horizon Arctic. Их разгружают у пирса береговой охраны Канады в порту Сент-Джонса (Ньюфаундленд).

Обломки батискафа "Титан" подняли на берег Обломки батискафа "Титан" подняли на берег Обломки батискафа "Титан" подняли на берег

На одном фото виден большой белый фрагмент изогнутого металла, а на другом — обломки, заполненные кабелями и другими механическими частями.

Напомним, 19 июня стало известно, что в Атлантическом океане неподалеку от места крушения "Титаника" пропал подводный батискаф, осуществлявший подводные туристические поездки и погружения к месту затонувшего лайнера. Канадская береговая охрана сообщила, что спасательной операцией руководит Бостонский региональный координационный центр.

20 июня один из членов экипажа — ирландский исследователь Рори Голден, вышел на связь и написал в посте в Facebook, что с ним все в порядке.

22 июня исследователи нашли обломки, указывающие на взрыв батискафа "Титан" рядом с Титаником. Как заявили в Береговой охране США, специалисты изучают ситуацию.

Эксперты считают, что причиной гибели "Титана" могли стать дефекты корпуса. Компанию OceanGate Expeditions неоднократно предупреждали о недостатках, которые могут привести к гибели экипажа и пассажиров.