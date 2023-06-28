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Розірвало на частини: уламки батискафа "Титан" підняли на берег (фото, відео)

Уламки батискафа
Уламки батискафа "Титан" підняли на берег

За даними журналістів, на берег Канади в порт Сент-Джонса (Ньюфаундленд) доставили уламки батискафа — шматки вигнутого металу, кабелю та інші фрагменти.

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У середу, 28 червня, перші уламки затонулого батискафа "Титан" було піднято з глибин Атлантики. Кадри опублікував телеканал SkyNews.

У коментарі повідомляється, що уламки доставило судно Horizon Arctic. Їх розвантажують біля пірсу берегової охорони Канади в порту Сент-Джонса (Ньюфаундленд).

Уламки батискафа "Титан" підняли на берег Fullscreen
Уламки батискафа "Титан" підняли на берег
Уламки батискафа "Титан" підняли на берег Fullscreen
Уламки батискафа "Титан" підняли на берег
Уламки батискафа "Титан" підняли на берег Fullscreen
Уламки батискафа "Титан" підняли на берег
Уламки батискафа "Титан" підняли на берег
Уламки батискафа "Титан" підняли на берег
Уламки батискафа "Титан" підняли на берег

На одному фото видно великий білий фрагмент вигнутого металу, а на іншому — уламки, заповнені кабелями та іншими механічними частинами.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що в Атлантичному океані неподалік від місця аварії "Титаніка" зник підводний батискаф, який здійснював підводні туристичні поїздки і занурення до місця затонулого лайнера. Канадська берегова охорона повідомила, що рятувальною операцією керує Бостонський регіональний координаційний центр.

20 червня один із членів екіпажу — ірландський дослідник Рорі Голден, вийшов на зв'язок і написав у пості у Facebook, що з ним усе гаразд.

22 червня дослідники знайшли уламки, що вказують на вибух батискафа "Титан" поруч із Титаніком. Як заявили в Береговій охороні США, фахівці вивчають ситуацію.

Експерти вважають, що причиною загибелі "Титана" могли стати дефекти корпусу. Компанію OceanGate Expeditions неодноразово попереджали про недоліки, які можуть призвести до загибелі екіпажу і пасажирів.