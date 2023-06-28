Розірвало на частини: уламки батискафа "Титан" підняли на берег (фото, відео)

За даними журналістів, на берег Канади в порт Сент-Джонса (Ньюфаундленд) доставили уламки батискафа — шматки вигнутого металу, кабелю та інші фрагменти.

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У середу, 28 червня, перші уламки затонулого батискафа "Титан" було піднято з глибин Атлантики. Кадри опублікував телеканал SkyNews.

У коментарі повідомляється, що уламки доставило судно Horizon Arctic. Їх розвантажують біля пірсу берегової охорони Канади в порту Сент-Джонса (Ньюфаундленд).

Уламки батискафа "Титан" підняли на берег Уламки батискафа "Титан" підняли на берег Уламки батискафа "Титан" підняли на берег

На одному фото видно великий білий фрагмент вигнутого металу, а на іншому — уламки, заповнені кабелями та іншими механічними частинами.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що в Атлантичному океані неподалік від місця аварії "Титаніка" зник підводний батискаф, який здійснював підводні туристичні поїздки і занурення до місця затонулого лайнера. Канадська берегова охорона повідомила, що рятувальною операцією керує Бостонський регіональний координаційний центр.

20 червня один із членів екіпажу — ірландський дослідник Рорі Голден, вийшов на зв'язок і написав у пості у Facebook, що з ним усе гаразд.

22 червня дослідники знайшли уламки, що вказують на вибух батискафа "Титан" поруч із Титаніком. Як заявили в Береговій охороні США, фахівці вивчають ситуацію.

Експерти вважають, що причиною загибелі "Титана" могли стати дефекти корпусу. Компанію OceanGate Expeditions неодноразово попереджали про недоліки, які можуть призвести до загибелі екіпажу і пасажирів.