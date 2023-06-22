Оцінюють ситуацію: під час пошуку зниклого біля "Титаніка" батискафа знайшли уламки

У Береговій охороні зазначили, що спеціалісти оцінюють інформацію. На борту перебували п’ятеро осіб.

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Під час пошуків зниклого в Атлантичному океані туристичного батискафа, який занурювався до затонулого "Титаніка", знайшли уламки. Про це 22 червня заявила пресслужба Першого округу берегової охорони США у Twitter.

"Поле уламків було виявлено в районі пошуків ДКА (дистанційно керованого підводного апарата — ред.) поблизу "Титаніка". Фахівці об’єднаного командування оцінюють інформацію", — йдеться у пості.

Батискаф віз туристів до "Титаніка" і зник: деталі

19 червня журналісти повідомили, що в Атлантичному океані зник підводний батискаф, що здійснював туристичні поїздки до затонулого у 1912 році лайнера "Титанік".

Пізніше у Береговій охороні США розповіли, що на борту перебували п’ятеро людей і вони мали запас кисню на 96 годин.

У ЗМІ передали, що на зв’язок вийшов один з членів екіпажу зниклого батискафа — ірландський дослідник Рорі Голден. Він написав у соцмережах, що "в порядку" та попросив не будувати припущень щодо присутніх на борту. За його словами, після виходу в інтернет можливості екіпажу обмежені.

22 червня на телеканалі NBC проінформували, що батискаф перебуває у критичній ситуації через брак кисню, а пошукова операція проводиться "на межі можливостей". За прогнозами, кисень може закінчитися впродовж доби.