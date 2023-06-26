Причиною загибелі підводного човна "Титан" міг стати його "неправильний" корпус, — експерт

Компанію OceanGate Expeditions неодноразово попереджали, що її батискаф небезпечний, але вона продовжувала продавати квитки багатим клієнтам.

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Досі триває розслідування загибелі підводного човна "Титан", який мав доставити п'ятьох людей до уламків знаменитого "Титаніка", затонулого 1912 року. Однак у громадськості й ЗМІ залишаються питання: як сталося, що батискаф допустили до комерційної експлуатації?

Що не так із корпусом субмарини "Титан"

Апарат, створений приватною компанією OceanGate Expeditions, позиціонувався як найсучасніший, створений із легких і міцних матеріалів. Його відмінною рисою була також подовжена форма корпусу, що дозволяла перевозити більшу кількість людей, ніж будь-яке інше судно для глибоководних занурень, пише видання huffpost.com. Однак човен не був належним чином протестований і сертифікований регулятором. Компанія та її генеральний директор Стоктон Раш, який був серед загиблих на "Титані", стверджували, що тривалий процес видачі сертифіката "задушить інновації". Про це Раш заявляв журналістам Smithsonian Magazine ще 2019 року. Раніше батискаф "Титан" здійснював кілька рейсів до "Титаніка", починаючи з 2021 року. Можливо, це переконало пасажирів у тому, що він є безпечним. Компанія вносила корективи та підвищувала безпеку апарата, проте вона не проводила довгострокових випробувань, ідеться в матеріалі.

"Я не зовсім упевнений, що люди насправді зрозуміли, що це означає, — сказав Сал Меркольяно, професор Академії торгового флоту США, маючи на увазі тих, хто купив квитки на "Титан". — А це означає, що OceanGate сама проводила перевірки та сертифікацію свого судна, і вони отримали численні попередження про те, що проєкт досі перебуває на стадії експериментального".

"Титаном" керували за допомогою звичайного геймпада Фото: Instagram

У 2018 році кілька видних представників галузі, дослідники й океанографи надіслали Рашу листа з попередженням, що "експериментальний" підхід його компанії може призвести до катастрофи і що те, як він позиціонує підводний човен, "щонайменше вводить громадськість в оману", повідомляє The New York Times.

"Усі говорили, що це дуже радикальний дизайн і що він ще не достатньо протестований", — сказав Меркольяно.

За його словами, більшість глибоководних підводних апаратів мають однакову схему конструкції у вигляді сталевих або титанових куль, здатних витримувати тиск. На такому апараті-кулі, наприклад, кінорежисер Джеймс Кемерон здійснював занурення на дно Маріанської западини в Тихому океані. Багаторазове застосування протягом тривалого часу випробуваних конструкцій зробило індустрію підводних апаратів безпечною, вважає професор.

"Починаючи з 1960-х років, взагалі жодного разу жодне глибоководне судно не виходило з ладу. Загиблих не було, — сказав він. — Але Раш хотів спробувати перейти на наступний рівень, і він думав, що в нього є рішення — цей батискаф із вуглецевого волокна з титановими кришками, що дає змогу, на відміну від інших батискафів, поміщати більшу кількість людей".

Субмарина "Титан" мала довгастий корпус. Можливо, це й стало причиною її загибелі.

Чому "Титан" почали експлуатувати без спеціального дозволу

На більшість екстремальних екскурсій, на кшталт польоту в космос чи підкорення Евересту, поширюються державні правила безпеки. Наприклад, у разі космічних польотів у США польоти регулюються Федеральним управлінням цивільної авіації. Однак підводний апарат "Титан" відплив із Канади, а занурення розпочав у міжнародних водах, де жодна державна служба не встановлює параметри для підводних апаратів, сказав Меркольяно. Деякі туристичні місця для дайвінгу працюють за тими самими правилами, які діють для підводних човнів, тому що вони розташовані на урядових територіях — наприклад, на Багамах і на Великому Бар'єрному рифі в Австралії, — але в Канаді немає правил для суден, що залишають її порти, просто тому, що ніхто в цій країні не займається глибоководними зануреннями заради забави.

Пасажири, які були на борту "Титана", підписали документи, що попереджають про ризики, де згадується й ризик смерті, але, як зазначив Меркольяно, напевно, вони не зовсім розуміли, наскільки серйозними були ці ризики. Та й присутність Стоктона Раша, можливо, викликала помилкове відчуття безпеки.

Раніше ми повідомляли про те, що уряд Канади пообіцяв розслідувати нещасний випадок із субмариною "Титан".

Також писали про те, що "Титаном" керували за допомогою ігрової консолі за $40.