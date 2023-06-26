Причиной гибели подлодки "Титан" мог стать ее "неправильный" корпус, — эксперт

Компанию OceanGate Expeditions неоднократно предупреждали, что ее батискаф небезопасен, но она продолжала продавать билеты богатым клиентам.

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До сих пор ведется расследование гибели подлодки "Титан", которая должна была доставить пятерых людей к обломкам знаменитого "Титаника", затонувшего в 1912 году. Однако у общественности и СМИ остаются вопросы: как так случилось, что батискаф допустили к коммерческой эксплуатации?

Что не так с корпусом субмарины "Титан"

Аппарат, созданный частной компанией OceanGate Expeditions, позиционировался как самый современный, созданный из легких и прочных материалов. Его отличием была также удлиненная форма корпуса, позволявшая перевозить большее количество людей, чем любое другое судно для глубоководных погружений, пишет издание huffpost.com. Однако лодка не была должным образом протестирована и сертифицирована регулятором. Компания и ее генеральный директор Стоктон Раш, который был в числе погибших на "Титане", утверждали, что длительный процесс выдачи сертификата "задушит инновации". Об этом Раш заявлял журналистам Smithsonian Magazine еще в 2019 году. Уверенность вселяло то, что ранее батискаф "Титан" совершал несколько рейсов к "Титанику", начиная с 2021 года. Компания вносила коррективы и повышала безопасность аппарата, однако она не проводила долгосрочных испытаний, говорится в материале.

"Я не совсем уверен, что люди на самом деле поняли, что это значит", — сказал Сал Меркольяно, профессор Академии торгового флота США, имея ввиду тех, кто купил билеты на "Титан". — "А это значит, что OceanGate сама проводила проверки и сертификацию своего судна, и они получили многочисленные предупреждения о том, что проект находится еще на стадии экспериментального".

"Титаном" управляли при помощи обычного геймпада Фото: Instagram

В 2018 году несколько видных представителей отрасли, исследователи и океанографы направила Рашу письмо с предупреждением, что "экспериментальный" подход его компании может привести к катастрофе и что то, как он позиционирует подлодку, "как минимум вводит общественность в заблуждение, сообщает The New York Times.

"Все говорили, что это очень радикальный дизайн и что он еще не достаточно хорошо протестирован", — сказал Меркольяно.

По его словам, большинство глубоководных подводных аппаратов имеют одинаковую схему конструкции в виде стальных или титановых шаров, способных выдерживать давление. На таком аппарате-шаре, к примеру, кинорежиссер Джеймс Кэмерон совершал погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане. Применение ранее и неоднократно испытанных конструкций сделало индустрию подводных аппаратов безопасной, считает профессор.

"Начиная с 1960-х годов, вообще ни разу ни одно глубоководное судно не выходило из строя. Погибших не было", — сказал он. — "Но Раш хотел попытаться перейти на следующий уровень, и он думал, что у него есть решение — этот батискаф из углеродного волокна с титановыми крышками, позволяющий, в отличие от других батискафов, помещать большее количество людей".

Субмарина "Титан" имела продолговатый корпус. Возможно, это и стало причиной ее гибели

Почему "Титан" начали эксплуатировать без специального разрешения

На большинство экстремальных экскурсий, вроде полета в космос или покорение Эвереста, распространяются государственные правила безопасности. Например, в случае космических полетов в США полеты регулируются Федеральным управлением гражданской авиации. Однако подводный аппарат "Титан" отплыл из Канады, а погружение начал в международных водах, где ни одна государственная служба не устанавливает параметры для подводных аппаратов, сказал Меркольяно. Некоторые туристические места для дайвинга работают по тем же правилам, которые действуют для подлодок, потому что они находятся на правительственных территориях — например, на Багамах и на Большом Барьерном рифе в Австралии — но в Канаде нет правил для судов, покидающих ее порты, просто потому, что никто в этой стране не занимается глубоководными погружениями забавы ради.

Пассажиры, которые были на борту "Титана", подписали документы, предупреждающие о рисках, где упоминается и риск смерти, но, как указал Меркольяно, наверное они не совсем понимали, насколько серьезными были эти риски. Да и присутствие Стоктона Раша, возможно, вселило ложное чувство безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Канады пообещало расследовать несчастный случай с субмариной "Титан".

Также писали о том, что "Титаном" управляли при помощи игровой консоли за $40.