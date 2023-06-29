Забрал с собой на тот свет охранника: в Саудовской Аравии произошло нападение на консульство США

Стрелок остановил возле здания консульства машину и вышел с оружием в руках. Произошла перестрелка, которая привела к гибели двух человек.

28 июня в городе Джидда на западе Саудовской Аравии мужчина совершил нападение на американское консульство. В результате инцидента погибли два человека. Об этом со ссылкой на данные местной полиции и представителя консульства сообщили в CNN.

"Человек в автомобиле остановился возле здания американского консульства в провинции Джидда и вышел из него, держа в руках огнестрельное оружие", — передали журналисты слова представителя городской полиции Мекки.

Вблизи консульства произошла перестрелка, в результате которой силы безопасности ликвидировали нападавшего. Однако перед смертью он успел ранить сотрудника охраны из Непала — охранник умер.

"Было двое погибших: член местной охраны консульства, а также нападавший, которого убили силы безопасности Саудовской Аравии", — подтвердили в консульстве.

Спикер рассказал, что ни один американец от перестрелки не пострадал, и весь персонал консульства был уведомлен об опасности.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего местного гвардейца", — сказал он.

В СМИ проинформировали, что правоохранительные органы Саудовской Аравии расследуют нападение. Мотивы стрелка пока неизвестны.

Напомним, 28 июня Береговая охрана США сообщила, что на морском дне были обнаружены вероятные останки экипажа батискафа "Титан". Подводный аппарат, совершавший туристические поездки, вероятно взорвался во время неудачного погружения к утонувшему "Титанику".

Во Франции начались масштабные протесты из-за смерти 17-летнего чернокожего студента Ноэля, которого убили правоохранители при попытке бегства от них на авто. Протестующие сожгли около 40 машин, построили баррикады и подожгли здание ратуши в Мант-ла-Жоли.