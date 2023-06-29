Сожгли 40 машин за ночь: во Франции протесты из-за убийства чернокожего студента (видео)

Сообщается, что вечером 28 июня в Нантер пришлось отправить около 1200 полицейских из-за массовых беспорядков. Протестующие подожгли около 40 автомобилей, возвели баррикады, запустили фейерверки и подожгли здание.

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Во Франции начались масштабные беспорядки после смерти 17-летнего чернокожего студента Ноэля. Он был убит полицейскими, когда пытался сбежать от них на машине. ОБ этом пишет издание The Financial Times.

Сообщается, что инцидент произошел в Нантере, одном из пригородов Парижа. Очевидец снял на видео момент стрельбы полиции. Ролик был размещен в социальных сетях. Адвокаты семьи погибшего заявил, что полиция "казнила" подростка и пообещала возбудить иск против двух офицеров, причастных к произошедшему.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин выразил соболезнования семье водителя и сказал, что один из двух причастных к инциденту офицеров находится под стражей для допроса, и ведется расследование.

"Я призываю к спокойствию и к тому, чтобы правда вышла наружу", — добавил он.

Однако, как сообщается, вечером 28 июня в Нантер пришлось отправить около 1200 полицейских из-за массовых беспорядков, которые там вспыхнули. Протестующие подожгли около 40 автомобилей, возвели баррикады, запустили фейерверки и подожгли здание, принадлежащее ратуше в Мант-ла-Жоли.

Беспорядки во Франции

В материале говорится, что в общей сложности за ночь был произведен 31 арест, а 24 полицейских получили ранения. Вечером 29 июня планируется отправить в пригород уже 2000 полицейских.

Журналисты пишут, что французские официальные лица внимательно следят за ситуацией, поскольку подобные инциденты в прошлом приводили к массовым социальным волнениям. Министерство внутренних дел заявило, что количество случаев, когда водители игнорируют приказы полиции остановиться, резко возросло, и во время таких инцидентов полицейские часто сами становятся жертвами.

Напомним, что 21 июня вечером около 17:00 в Париже на улице Сен-Жак прогремел взрыв. Из-за взрыва практически полностью обрушилось одно из исторических зданий, и начался пожар.