Спалили 40 машин за ніч: у Франції протести через убивство чорношкірого студента (відео)

Повідомляється, що ввечері 28 червня в Нантер довелося відправити близько 1200 поліцейських через масові заворушення. Протестувальники підпалили близько 40 автомобілів, звели барикади, запустили феєрверки й підпалили будівлю.

Related video

У Франції почалися масштабні заворушення після смерті 17-річного чорношкірого студента Ноеля. Він був убитий поліцейськими, коли намагався втекти від них на машині. Про це пише видання The Financial Times.

Повідомляється, що інцидент стався в Нантері, одному з передмість Парижа. Очевидець зняв на відео момент стрілянини поліції. Ролик було розміщено в соціальних мережах. Адвокати сім'ї загиблого заявив, що поліція "стратила" підлітка і пообіцяла порушити позов проти двох офіцерів, причетних до події.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін висловив співчуття родині водія і сказав, що один із двох причетних до інциденту офіцерів перебуває під вартою для допиту, і триває розслідування.

"Я закликаю до спокою і до того, щоб правда вийшла назовні", — додав він.

Однак, як повідомляється, увечері 28 червня в Нантер довелося відправити близько 1200 поліцейських через масові заворушення, які там спалахнули. Протестувальники підпалили близько 40 автомобілів, звели барикади, запустили феєрверки і підпалили будівлю, що належить ратуші в Мант-ла-Жолі.

Заворушення у Франції

У матеріалі йдеться, що загалом за ніч було здійснено 31 арешт, а 24 поліцейських дістали поранення. Увечері 29 червня планують відправити в передмістя вже 2000 поліцейських.

Журналісти пишуть, що французькі офіційні особи уважно стежать за ситуацією, оскільки такі інциденти в минулому призводили до масових соціальних заворушень. Міністерство внутрішніх справ заявило, що кількість випадків, коли водії ігнорують накази поліції зупинитися, різко зросла, і під час таких інцидентів поліцейські часто самі стають жертвами.

Нагадаємо, що 21 червня ввечері близько 17:00 у Парижі на вулиці Сен-Жак прогримів вибух. Через вибух практично повністю обвалилася одна з історичних будівель, і почалася пожежа.