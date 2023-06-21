Вилетіли вікна і затремтіли стіни: в історичному районі в Парижі пролунав вибух (фото, відео)

Пошкоджений вибухом будинок охопив вогонь, який зараз намагаються загасити 200 пожежників. За словами журналістів, які ведуть пряму трансляцію з місця інциденту, під завалами будинку, де, за попередніми даними, вибухнув газ, можуть бути живі люди.

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У Парижі на вулиці Сен-Жак пролунав вибух. Про це повідомляє французький телеканал TF1 Info у середу, 21 червня.

Телеканал повідомляє, що дуже сильний вибух пролунав у V окрузі Парижа, в районі Валь-де-Грас близько 17:00.

Люди, які стали очевидцями інциденту, практично одразу почали викладати фото та відео з місця подій.

Так, журналіст-фрілансер Карен Дессел опублікувала на своїй сторінці у Твіттері ось це фото:

Внаслідок вибуху зруйнувався будинок і його охопив вогонь

На ньому видно, що через вибух практично повністю обвалився історичний будинок. Уламки пошкодили розташованою поряд велосипедну стоянку, а саму зруйновану будівлю охопив вогонь.

А відеооператор Дамієн Леблан зняв клуби густого сірого диму, які практично закривають небо.

У небі над Парижем здіймається густий дим Фото: Telegram

Бармен, з яким поговорили журналісти, розповів, що бачив у перші хвилини вибуху. За словами чоловіка, всі вікна розлетілися вщент, а стіни затремтіли. Йому здалося, що на якийсь час світ зупинився, а потім чоловік побачив, як спалахнув вогонь.

На місце подій прибула також голова району. За її словами, через вибух постраждали кілька будівель. Вона також попросила парижан та гостей столиці уникати відвідувати цю локацію, оскільки натовпи заважають працювати пожежникам та рятувальникам.

Крім того, чиновниця озвучила журналістам і першу версію події: на її думку, йдеться про вибух газу, який стався на площі Альфонса Лаверана.

Журналісти телеканалу наголошують, що наразі невідомо, чи залишилися під уламками зруйнованого будинку живі люди, бо пріоритетом є гасіння пожежі. Рятувальники намагаються ліквідувати вогонь до того, як він перекинеться на сусідні будинки.

"Ідентифікація жертв, якщо така буде, відбудеться на другому етапі ліквідації наслідків. Ми також поки не знаємо, яка будівля постраждала: це може бути дім, житловий будинок або навіть частина навчального шпиталю Валь-д'Армі", — повідомив кореспондент телеканалу місця подій.

Зауважимо, що зараз уже з'явилася інформація про перших постраждалих. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен повідомив, що наразі чотири особи отримали поранення. Поки що складно сказати, чи були це люди в будівлі, що згоріла, чи ті, хто знаходився на вулиці.

На місці пожежі наразі продовжують працювати 200 пожежників.

Нагадаємо, 12 січня 2015 року близько 9:00 у булочній на вулиці Тревізо в центрі Парижа прогримів потужний вибух, після чого спалахнула пожежа. За попередніми даними, вибух стався через витік газу.

Дещо пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху в Парижі постраждав українець. Крім того, через вибух, який стався в пекарні, загинули троє людей.