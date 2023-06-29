Япония приняла 2300 украинцев. Как живут беженцы в стране восходящего солнца (видео)

По словам украинского посла Сергея Корсунского, главное условие для переезда в Японию — это спонсор: близкий родственник, знакомый, компания или университет — остальное зависит от решения японского правительства.

Оксана и Наталья Парамоновы переехали в Японию в январе 2023 года из города Шостка Сумской области, который неоднократно подвергался обстрелам. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Натальи, ее дочь приехала из Италии и сказала, что нужно уезжать. Статус эвакуированных в Японии удалось получить благодаря тому, что младшая дочь Натальи уже жила в Японии.

В Японии в общей сложности живет около 2300 украинцев, которые переехали на острова с начала полномасштабного вторжения российских войск. В 2021 же году Япония приняла только 74 беженцев.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал, что главное условие для переезда в Японию — это наличие спонсора: близкого родственника, знакомого, компании, университета — остальное зависит от решения японского правительства.

"Сегодня вы украинцев найдете повсюду — от Хоккайдо до Окинавы. В каждой префектуре или городском совете есть специализированные центры, которые помогают украинцам. Эвакуированные получают жилье, дети ходят в школы. Родители получают разрешение на работу, медицинские страховки, такие как у японцев", — пояснил посол.

"Существует устоявшееся мнение, что Япония — закрытая страна, что люди не легко раскрываются. Но когда я тут поселилась, сказала своей маме, что чувствую себя как дома. Это удобно, и люди такие открытые", — сказала она.

Сюжет об украинцах из Шостки, которые переехали в Японию после начала масштабной войны

Марико Кийо — психолог из центра "Химавари", которая специализируется в помощи людям, пережившим травму.

"Я не могу остановить войну, даже американский президент не может. Но что я могу сделать, так это помочь этим людям, которые приехали в Японию с психологической травмой", — пояснила Марико, которая также помогает людям с онкологическими заболеваниями и может поделиться личным опытом, поскольку страдает одной из форм рака.

Напомним, что украинец рассказал о жизни в стране мечты Великобритании, где он помогает устроиться другим бизнесменам.

Также сообщалось, что десятки тысяч беженцев из Украины получат работу от мировых корпораций, таких как Amazon, Microsoft или Pepsi.