"Не было даже кроссовок": переехавшие в США украинцы будут учиться в ВУЗе бесплатно (видео)

Братья Владислав и Ярослав окончили американскую школу и поступили в университет с полной стипендией на четыре года. В США они переехали по программе Uniting for Ukraine.

Братья-близнецы Владислав и Ярослав вместе с родственниками переехали в США в начале полномасштабного вторжения российских войск и уже окончили американскую школу и поступили в университет с полной стипендией благодаря ходатайству школы. Об этом сообщает NBC News.

Вначале они переехали в Польшу, а затем подали заявки на участие в программе Uniting for Ukraine и поступили в американскую старшую школу.

По словам переселенцев, они ждали в Польше около пяти месяцев, без друзей, родственников и прочего. Но затем по новостям узнали о программе Uniting for Ukraine, подали заявку, и кто-то их проспонсировал.

В США переселенцы живут уже около девяти месяцев.

"Для нас это было сложное время. Не было знакомых, друзей", — пояснил Ярослав. Но в дальнейшем дела несколько улучшились и их даже приняли в баскетбольную команду.

Но поначалу даже не было необходимой экипировки, и тренер выдал новые кроссовки.

"Тренер, мы его до этого вообще не знали. И он дал нам по паре новых кроссовок", — сказал украинец.

Братья побывали на американской вечеринке по случаю окончания школы. Но она им не очень понравилась.

"Вы не видели выпусков в Украине, это то, о чем можно только мечтать", — сказал один из братьев, добавив, что сама выпускная церемония его впечатлил, со съемками и прочим.

Теперь благодаря помощи школы братья поступили в университет с полной стипендией на четыре года.

Вместе с тем они не забывают о войне в Украине.

"Наш опыт нельзя назвать безупречным, но у других — еще хуже. Они находятся под ракетными обстрелами. Спасибо армии Украины, они рискуют своими жизнями. Мы никогда не забудем о том, что погибло столько людей", — сказал он.

Напомним, что Япония приняла 2300 украинцев после начала российского вторжения. По словам посла Украины Сергея Корсунского, главное условие для переезда в страну восходящего солнца — это спонсор. Будь то близкий родственник, знакомый, компания или университет. Детали зависят от решения японского правительства.

Также сообщалось, что украинцы в Польше смогут ежемесячно получать 7000 гривен. Эти деньги предназначены для беженцев из Украины или опекунов детей-беженцев.